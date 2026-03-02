Dozvolio si sebi da vređaš legendu kao Zoricu Marković: Lepi Mića prekorio Daču kao nikad pre, ovaj trenutak je dugo čekao! (VIDEO)

Gori sve!

U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Dači Virijeviću.

- Dača, vlasnik emisije koja se zove s mesta splačine. Mali budžet za Daču, tebi kao da je Ivan nešto u familiji. Jako si kvaran, uživaš u tome da ljude posvađaš i da prenosiš loše informacije. Mislim da si za svoje godine jako inteligentan, a ja i dalje mislim da bi tebi glavna preokupacija trebala da bude pevanje odnosno ono zbog čega si i ušao. Dozvolio si sebi da ti klinac vređaš jednu legendu Zoricu Marković - rekao je Mića.

- Veliki budžet ide Mikiju Dudiću. Mi smo pričali o mom životnom iskustvu i odnosu prema veri, kao i ti. Ti i ja se družimo već šest meseci bez svađa i uvreda, ali ti si naporan i zahtevan - rekao je Mića.

- Ti si tolike godine učesnik ovog rijalitija, ali i veliki prijatelj mojih roditelja. Izvini za našu žučnu raspravu, možda sam ja preterao jer si ti ipak stariji - rekao je Miki.

- Vanja, mali budžet. Prema tebi sam bio drzak i bezobrazan, to je to - rekao je Mića.

Autor: N.Panić