AKTUELNO

Zadruga

Dozvolio si sebi da vređaš legendu kao Zoricu Marković: Lepi Mića prekorio Daču kao nikad pre, ovaj trenutak je dugo čekao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gori sve!

U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Dači Virijeviću

pročitajte još

Pala u postelju tuge: Nakon što ju je sestrić Nerio žestoko izvređao, Aneli ne dolazi sebi! (VIDEO)

- Dača, vlasnik emisije koja se zove s mesta splačine. Mali budžet za Daču, tebi kao da je Ivan nešto u familiji. Jako si kvaran, uživaš u tome da ljude posvađaš i da prenosiš loše informacije. Mislim da si za svoje godine jako inteligentan, a ja i dalje mislim da bi tebi glavna preokupacija trebala da bude pevanje odnosno ono zbog čega si i ušao. Dozvolio si sebi da ti klinac vređaš jednu legendu Zoricu Marković - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Veliki budžet ide Mikiju Dudiću. Mi smo pričali o mom životnom iskustvu i odnosu prema veri, kao i ti. Ti i ja se družimo već šest meseci bez svađa i uvreda, ali ti si naporan i zahtevan - rekao je Mića.

pročitajte još

Želi da bude dobar s majkom, ali ne može: Janjuš priznao koliko mu je teško da gleda tužnog Neria, zaštitio ga pred svima! (VIDEO)

- Ti si tolike godine učesnik ovog rijalitija, ali i veliki prijatelj mojih roditelja. Izvini za našu žučnu raspravu, možda sam ja preterao jer si ti ipak stariji - rekao je Miki.

- Vanja, mali budžet. Prema tebi sam bio drzak i bezobrazan, to je to - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Razumem te u svemu, ako ti išta znači: Janjuš pružio Nerio podršku, želi da se što pre izvuče iz svih problema! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

DEDA OD 80 GODINA VALJA KLIKERE! Sunčica i Lepi Mića u ratu do istrebljenja, pljušte brutalne uvrede! (VIDEO)

Zadruga

Čekam da mi vređaš dete, ajde: Terza i Sofija brutalno zaratili, on je izmarširao kao kera! (VIDEO)

Zadruga

Brutalna vređalica aktivirana: Bukti nikad žešći karambol Anite i Aneli, pale nikad teže optužbe i prozivke! (VIDEO)

Zadruga

Izgorela od ljubomore: Boginja ne može da sakrije bes zbog Đukića i Aneli, lavica joj preuzela šou! (VIDEO)

Zadruga

Izuzetno je glupa: Milena razvezala jezik i urnisala Vanju, pa osula rafal prozivki po Anđelu! (VIDEO)

Zadruga

Opšti haos u Eliti: Besna Matora želi svoju pravdu, likuje nad padom Anite i Anđela! (VIDEO)