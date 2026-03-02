AKTUELNO

Otvorili sve karte: Teodora šokirala pitanjem Filipa, a nije ni slutila da će odgovor biti Maja Marinković (VIDEO)

Žestok početak!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima. 

- Ako tvoji ne budu želeli da vide Bebicu više nikad šta ćeš da radiš? - pitao je Filip.

- Pa neće ga videti, videću ga samo ja ako budem i ostala sa njim. Majka nije htela nikad da čuje za njega jer ju je vređao, sve i svašta je govorio. Sad ja tebe pitam, za koju devojku od svih ovih devojaka si se pokajao i sa kojom nikako ne bi ponovio ili da možeš bi obirsao? - govorila je ona.

- Pokajao sam se za Maju jer ništa nismo dobili, a izgubili smo drugarstvo, bleju i sprdnju. Nije bilo loše, nego nam se odnos pokvario - rekao je Filip.

- A za Aneli se nisi pokajao? Poljubio si se sa njom - dodala je Teodora.

- Nisam bre, pored sam je poljubio - odgovorio je Đukić.

- Zamisli posvađamo se - smejala se Teodora.

- Šta ti Bebica najviše zamera osim ovo za mene? Da li ima nešto da ne znamo, a da se vi svađate oko toga? - pitao je Filip.

- Pa zamera mi sve i svašta. On meni zamera jer sam obukla topić - rekla je ona.

