Uveren da voli žene: Bora misli da je Anastasija lezbijka, ona otkrila zbog čega nikad nisu imali s*ks! (VIDEO)

Žestok početak emisije!

U toku je emisija "Gledadnje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Anastasija Brčić vređa Boru Santanu i govori mu da će naći novog dečka.

- Ja devojku nikad nisam pipnuo. Imam svoj razlog, a to nije s*ksualno. Ja sam samo jedno jutro ustao i prekinio, a razlog nikad neću da kažem. Ona zna koji je to razlog - govorio je Bora.

- Možda zbog nečega što sam pričala iz života. S*ks nismo imali da me ovde ne bi ponižavao kad se posvađamo jer je on takva osoba. On je pominjao Murata to jutro i govorio: "Kakva je ovo veza bez s*ksa?". On je meni tri dana pravio haos u rehabu, a ja sam se to jutro našminkala i otišla - govorila je Anastasija.

- Vi ste u pušionici opet pričali, zagrlila si ga juče i pitala da se pomirite - dodao je Milan.

- Ja sam rekla da mogu da se pomirim sa njim kad god hoću i samo sam htela da dokažem, a naravno da nećemo - rekla je Anastasija.

- Ima glas kao muškarac. Ja sam u glavi napravio da ona voli žene i zbog toga sam je najviše ostavio - dodao je Santana.

- Ti stvarno nisi normalan - smejala se Anastasija.

- Ona želi muškarca sa autoritetom, ali da je ne ponižava. Ja se ložim na ovako nešto da se ona šminka i da ti j*be mater, ali ti to ne možeš da izneseš. Ja hoću da ti pomognem da ne budeš majmun koji vređadevojke - komentarisao je Alibaba.

Autor: A. Nikolić