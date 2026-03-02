AKTUELNO

Zadruga

Novi haos sa Lukom u najavi: Filip priznao da bi sa Aneli lumpovao na egzotičnom putovanju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima. 

- Zašto misliš da ljudi misle da i dalje ima emocija između nas? - pitao je Filip.

- Verovatno zbog načina na koji je počelo. Ja sam prekinula odnos od dve godine, a ti si jedino istakao da bi sa mnom bio u vezi. Ja mislim da se sad drže toga što je tad rečeno. Ne znam iskreno, nisam razmišljala o tome - rekla je Teodora.

pročitajte još

STAVILA SVE KARTE NA STO: Anita otvoreno porgovorila o odnosu sa Lukom, evo da li misli da pokušava da je dovoji od Tamare Radoman! (VIDEO)

- Šta ta podrška vidi i da li ima problem s vidom? - smejao se Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa kim bi otišao na egzotično putovanje Jovana pevačica, Vanja Prodanović ili sa Aneli? - pitala je Teodora.

pročitajte još

NE ZNA DA SE PONAŠA: Janjuš brutalno osolio po Maji, nazvao je pokvarenom, pa se osvrnio na njegov odnos sa Aneli! (VIDEO)

- Pa sa Vanjom, ona je najlaganija. Ona je flegma. Na odmor žurke sa Aneli, a na odmor sa Vanjom. Zamisli na odmor da ideš sa Aneli - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Novi karambol u najavi: Anita saznala da Aneli želi da deli šampanjac sa Lukom! (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje: Filip priznao da ni sa jednom nije kao sa Majom, Boginju pojeli kompleksi! (VIDEO)

Zadruga

Urnisanje sa svih strana: Filip na meti opakih kritika zbog Aneli Ahmić! (VIDEO)

Zadruga

Haos! Rada totalno podivljala, haos sa Ivanom eskalirao! (VIDEO)

Zadruga

Ne treba da brinu, nisu mi iteresna sfera: Maja začepila Aniti usta, preselo joj da je spaja sa Lukom! (VIDEO)

Domaći

Haos u najavi: Anđelo progovorio o smeškanju sa Aneli, njenu vezu sa Lukom osudio na propast! (VIDEO)