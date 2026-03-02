Novi haos sa Lukom u najavi: Filip priznao da bi sa Aneli lumpovao na egzotičnom putovanju! (VIDEO)

Drama!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima.

- Zašto misliš da ljudi misle da i dalje ima emocija između nas? - pitao je Filip.

- Verovatno zbog načina na koji je počelo. Ja sam prekinula odnos od dve godine, a ti si jedino istakao da bi sa mnom bio u vezi. Ja mislim da se sad drže toga što je tad rečeno. Ne znam iskreno, nisam razmišljala o tome - rekla je Teodora.

- Šta ta podrška vidi i da li ima problem s vidom? - smejao se Đukić.

- Sa kim bi otišao na egzotično putovanje Jovana pevačica, Vanja Prodanović ili sa Aneli? - pitala je Teodora.

- Pa sa Vanjom, ona je najlaganija. Ona je flegma. Na odmor žurke sa Aneli, a na odmor sa Vanjom. Zamisli na odmor da ideš sa Aneli - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić