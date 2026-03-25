Aneli ne sme da se suoči sa Lukom: Anitina trudnoća je bacila u postelju očaja, Vujovića osećanja bivše verenice ne zanimaju! (VIDEO)

Drama!

U toku je radio-emisija "Amnezija", a voditelji i urednici Bora Santana i Filip Đukić došli su do rubrike "Javni tužilac" u kojoj se pričali o odnoso Aneli Ahmić i Luke Vujovića, a sudija je bio Marko Janjušević Janjuš.

Aneli nije želela da se pojavi, pa je u radio poslala svog advokata Danila Daču Virijevića.

- Ona nije u mogućnosti da dođe jer ima bitne životne probleme - rekao je Dača.

- Šta joj je prošlo prvog kroz glavu kad je saznala da je Anita trudna? - pitao je Bora Santana.

- Ovo sve joj je teško palo jer je ovde ušla da svog vernika odvrati od Maje Marinković jer je krenuo da flertuje sa njom i bacio u senku sve što je zastupao, a to je da je došao svoju verenicu da brani od svega na ovom svetu. Aneli je bilo jako teško, zato i ne može da dođe i oporavlja se - govorio je Dača.

- Luka, kako se osećaš kad vidiš bivšu verenicu i devojku sa kojom čekaš dete. Da li ti je neprijatno? - pitao je Filip Đukić.

- Nije. Možda nije prirodno da provodimo vreme u istom prostoru, ali ništa ne može da me poremeti. Emocije imam samo prema Aniti, ne zanima me kako se oseća druga strana i Anita je prioritet jer nosi naše dete - odgovorio je Vujović.

- Šta ti je prvo prošlo kroz glavu kad si video test? - pitao je Filip.

- Da je pozitivan. Išao sam da saznam da li ću postati otac. Posle nisam mogao da verujem, bile su emocije nakon toga - rekao je Luka.

Autor: A. Nikolić