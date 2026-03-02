AKTUELNO

Zadruga

NEGIRA EMOCIJE: Milena stavila tačku na nagađanja o odnosu sa Janjušem, on je za nju daleka prošlost! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Milena Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milena, da li je puklo tvoje prijateljstvo sa Asminom? - upitao je Darko.

. Pa...nije. Malo smo se samo udaljili. Rekla sam mu da ne volim kad se mangupira. Ona nama, njegovim prijateljiga govori svaša. On Daču negde zastrašuje, on i sam kaže da se tako ne ponaša jedan pravi drug, da se ne lažemo .Meni je veoma simpatičan Asmin kao drug, ja sam žena koja je uvek spremna - kazala je Milena.

- Da li ti odlepila za Janjušem?

- Ne. Učesnici to tvrde. Ja sam treniram, ne pijem alkohol, skroz sam okruta sevi, a on ne prestaje da me provocira. Ne vidim ni sa njegove srane da mu je neđto stalo. Mislim da ga ne zan - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakva je sada situacija sa Vanjom i tobom? - upitao je Darko.

- Ja ispadam cinkaroš, a ništa nisam otkrila prva. Dam onoliko koliko nofu ljudi da mi duguju - rekla je Milena.

- Kakvo je stanje sa tobom i sa Borom? . upitao je Daeko.

- Ima mnogo loših ljuda. E, to su to cinkarši, a ne ja - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

