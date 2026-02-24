AKTUELNO

Zadruga

ON NEMA HERCA ZA NJU: Kačavenda tvrdi da će Aneli ostati Anđelova PUSTA ŽELJA jer mu fali hrabrosti da se suoči sa Asminom i Janjušem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U narednom ljubavnom klipu, učesnici Elite imali su priliku da vide delove iz odnosa Anđela Rankovića i Aneli Ahmić, za koji mnogi spekulišu da je odavno prešao prijateljski.

Detaljnije pogledajgte klikom OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dopada mi se klip. Dopada mi se kad plešemo. Da, na početku smo se peckali, mogli su učesnici da pomisle da će se to razviti u ljubavni odnos, ali sam ja odlučila da to bude isključivo prijateljski odnos - rekla je Aneli.

- Anđelu se od samog starta dopada Aneli. On nema herca za nju. Nema on mu*a za nju. Ostaće njegova pusta želja. Između ostalog, on se plaši Asmina i Janjuša. Sa njima kupuje mir. Ovo je sve, samo ne prijateljski video - kazala je Milena.

- Kakvi su tvoji klipovi sa Janjušem, sa mnom i Mikijem? Aneli i ja nikada granicu drugarstva nismo prešli. Ne znam da li si to ljubomorna - kazao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kanto smeća iskompleksirana - dodala je Milena.

- Saglasan sam sa Milenom. Za žene kao što su Maja i Aneli su potrebna velika mu*a. Da li se mene plaši Anđelo, ja ne bih rekao, iskreno - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nema hrabrosti da mu se suprotstavi? Đukić konačno shvatio da Alibaba ne može očima da ga gleda, on mu opet zapušio usta! (VIDEO)

Zadruga

Bila je u ozbiljnom rastrojstvu: Aneli ne priznaje da je kukala za Asminom, Kačavenda podivljala (VIDEO)

Zadruga

Za nju nema boljeg od Luke Vujovića: Anita mu dala zeleno svetlo za sve, spremna da trpi Maju i Aneli samo da ostanu zajedno! (VIDEO)

Domaći

Toliko ga je dozivala, a gde je sad? Stanija ubeđena da Aneli nema herca da se suoči s Asminom, progovorila i o njegovoj aferi sa Sitom! (VIDEO)

Domaći

Izlazim trudna, on će biti otac tom detetu: Aneli najavila da će sa Asminom praviti Nori brata, Bela kuća na nogama! (VIDEO)

Zadruga

Ne mislim da je zaljubljen: Kačavenda striktna o odnosu sa Janjušem, Matora progovorila: Sve više i više sam sigurnija u... (VIDEO)