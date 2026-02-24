ON NEMA HERCA ZA NJU: Kačavenda tvrdi da će Aneli ostati Anđelova PUSTA ŽELJA jer mu fali hrabrosti da se suoči sa Asminom i Janjušem! (VIDEO)

Šok!

U narednom ljubavnom klipu, učesnici Elite imali su priliku da vide delove iz odnosa Anđela Rankovića i Aneli Ahmić, za koji mnogi spekulišu da je odavno prešao prijateljski.

- Dopada mi se klip. Dopada mi se kad plešemo. Da, na početku smo se peckali, mogli su učesnici da pomisle da će se to razviti u ljubavni odnos, ali sam ja odlučila da to bude isključivo prijateljski odnos - rekla je Aneli.

- Anđelu se od samog starta dopada Aneli. On nema herca za nju. Nema on mu*a za nju. Ostaće njegova pusta želja. Između ostalog, on se plaši Asmina i Janjuša. Sa njima kupuje mir. Ovo je sve, samo ne prijateljski video - kazala je Milena.

- Kakvi su tvoji klipovi sa Janjušem, sa mnom i Mikijem? Aneli i ja nikada granicu drugarstva nismo prešli. Ne znam da li si to ljubomorna - kazao je Anđelo.

- Kanto smeća iskompleksirana - dodala je Milena.

- Saglasan sam sa Milenom. Za žene kao što su Maja i Aneli su potrebna velika mu*a. Da li se mene plaši Anđelo, ja ne bih rekao, iskreno - rekao je Asmin.

Autor: S.Z.