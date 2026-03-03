PREVAZIŠAO SAMOG SEBE! Bebica novom ZABRANOM zabezeknuo Teodoru! (VIDEO)

Šok!

Robot Toša razgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o boravku Teodore Delić i Filipa Đukića u hotelu.

- Bebice, kako si? - upitao je Toša.

- Planem u sekundi, desi mi se nešto. Tošo, ja sam već nekoliko puta rekao da joj verujem, ne znam zašto napravim problem i imam nalet ljubomore, to nam sve pokvari - rekao je Bebica.

- On je zamislio u svojoj glavi neki scenario iz hotela koji nije moguć - dodala je Teodora.

- Pakao! Šta ja sve mogu da napravim u svojoj glavi. Mislim da ću se promeniti u narednom periodu. Više se moji izlivi ljubomore neće dešavati - rekao je Bebica.

- To uvek govoriš, pa izjaviš svašta - rekla je Teodora.

- Ispada da se borim sam sa sobom. Tošo, dajem reč, više se stvarno neću nervirati oko stvari koje ne postoje. Teodora može da se ponaša kako želi, ali večeras tokom žurke, mora da pripazi kako izgleda i gde igra, da se ne bi pogrešno protumačilo - kazao je Bebica.

- Ako mi veruje, on može da dopusti i gola da stojim pored nekoga - kazala je Teodora.

- Verujem ja Teodori, ali ne želim da posle učesnici pričaju o tome kako ona igra i kako se ponaša. Ajde da je pustim da igra sama, a da sutra dobije pet sokova - rekao je Bebica.

- Čuješ li ti sada ovo Tošo? On kaže da će mene pustiti da igram... - dodala je Teodora.

- Eto, rekao sam da ću zbog sokova i da pristanem - rekao je Toša.

- Nije normalno da se ponašaš tako i da govoriš o tome kako ću ja da se ponašam. Evo, dobio si piće - rekla je Teodora.

- Hvala za sok. Mene samo iznerviraju neke Teodorine izjave, pa onda krenem da se derem. Isto tako, kada je Milan došao, pa rekao da su Teodora i Filip postavljali jedno drugom neka pitanja za koja mi nije rekla, ja sam se iznervirao, a Teodora mi je i sama rekla da nije mogla svakog pitanja da se seti - rekao je Toša.

Autor: S.Z.