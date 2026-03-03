RASPOLOŽENJE JOJ ZAVISI OD VIKTORA: Mina ne prestaje da drami, rešila da spava ispod trema! (VIDEO)

Nema razumevanja za njenu bol!

Mina Vrbaški nastavila je da drami jer njen dečko Viktor Gagić nije želeo da je sasluša i reši njihov problem.

- Ako se Viktor pomiri sa tobom, ti ćeš biti dobro, ako ne, ti ne želiš da se smiriš? - upitao je Dača.

- Ne želim da se pomiri sa njom - rekao je Viktor.

- Je*o mi pas mater kad sam ušla u vezu. Nije mi to trebalo - rekla je Mina.

- Ajde, smiri se. Imaš dvadeset šest godina, nisi mala. Život ide dalje - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.