RASPOLOŽENJE JOJ ZAVISI OD VIKTORA: Mina ne prestaje da drami, rešila da spava ispod trema! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema razumevanja za njenu bol!

Mina Vrbaški nastavila je da drami jer njen dečko Viktor Gagić nije želeo da je sasluša i reši njihov problem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako se Viktor pomiri sa tobom, ti ćeš biti dobro, ako ne, ti ne želiš da se smiriš? - upitao je Dača.

- Ne želim da se pomiri sa njom - rekao je Viktor.

- Je*o mi pas mater kad sam ušla u vezu. Nije mi to trebalo - rekla je Mina.

- Ajde, smiri se. Imaš dvadeset šest godina, nisi mala. Život ide dalje - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

