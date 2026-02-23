AKTUELNO

Zadruga

Teodora se odala, HTELA DA IDE SAMA SA FILIPOM U IZOLACIJU! Mina raskrinkala Delićevu, više ne može da se izvuče! (VIDEO)

Nema izvlačenja!

Dača i Mina nastavili su da ogovaraju svoje cimere pred Tošom.

- Aneli je malo srećnija - rekao je Dača.

- Zbog Asmina, zato što leže sa njom u krevet - rekla je Mina.

- On kaže da je spustio loptu, ona mi dolazi da mi priča šta joj Asmin radi, mirna je, ne dira nikoga. Njeno raspoloženje zavisi od odnosa sa Asminom - naveo je Dača.

- Terza i Ivan su pričali o izolaciji, o Teodori i Filipu, ona kaže: "Da bi volela da ne vodi treću osobu u izolaciju", na kraju je htela da se opravda da bi tako htela da dokaže Bebici da tu nema ničeg - rekla je Mina.

