Teodora se odala, HTELA DA IDE SAMA SA FILIPOM U IZOLACIJU! Mina raskrinkala Delićevu, više ne može da se izvuče! (VIDEO)

Nema izvlačenja!
Dača i Mina nastavili su da ogovaraju svoje cimere pred Tošom.
- Aneli je malo srećnija - rekao je Dača.
- Zbog Asmina, zato što leže sa njom u krevet - rekla je Mina.
- On kaže da je spustio loptu, ona mi dolazi da mi priča šta joj Asmin radi, mirna je, ne dira nikoga. Njeno raspoloženje zavisi od odnosa sa Asminom - naveo je Dača.
- Terza i Ivan su pričali o izolaciji, o Teodori i Filipu, ona kaže: "Da bi volela da ne vodi treću osobu u izolaciju", na kraju je htela da se opravda da bi tako htela da dokaže Bebici da tu nema ničeg - rekla je Mina.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.