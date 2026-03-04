Pogledom mi traži potvrdu: Anita raskrinkala Minu Vrbaški do srži, pa najavila da haos tek sledi! (VIDEO)

Pomno prati šta se dešava!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Anitu Stanojlović koja je progovorila o odnosu Viktora Gagića i Mine Vrbaški.

- Mina je mislila da se ta tema ovde neće potezati, zato je i slagala. Ona se na igri istine zapetljala i upetljala, a meni je žao Viktora jer je lako njega izmanipulisati i obrlati. Viktor će videti sve što sam ja pričala kad bude izašao, ali ja se više neću mešati - rekla je Anita.

- Otkud Maja u celoj priči? - upitao je Bora.

- Ne znam, srce koje sam ja pokazala je srce koje je Mina ponela od kuće. Ona je skinula srce sa bubice i dala mi da stavim u kofer, a s kim se ona menjala onda ne znam. Mina nije uopšte iskrena, ja se najviše šokiram kad se zakune u brata, a znamo svi da laže. Ja nisam imala potrebu da Mini spletkarim i komentarišem, ali kad vidim da ona ima non stop da priča nešto o meni onda imam i ja potrebu da iznosim ove detalje. Vidim da mi Viktor u dubini duše veruje, pogledom mi traži potvrdu - rekla je Anita.

Autor: N.Panić