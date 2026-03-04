AKTUELNO

Zadruga

Filip Đukić konačno razvezao jezik: Boginji brutalnio zapušio usta, žestoko je isponižavao pred svima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Jovanu Cvijanović i Tanju Stijelju Boginju.

- Sandra je meni htela glavu da otvori zbog mog s*ksa sa Đukićem, a onda se sinoć desilo ovo što se desilo. Katastrofa mi je i blam me je - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja zato i nisam u vezi zbog ovih stvari, nema šta ko mene da smara. Ja ću da radim šta hoću i zato nisam u vezi - rekao je Đukić.

- Ja sam sinoć saznala da su se oni ljubili, šokirala sam se - rekla je Boginja.

- Mi smo se već ljubili sa Sarom zajedno kod Toše za pivo - rekao je Đukić.

- Sada je prošlo već šest meseci, ona i ja se ne odvajamo, a ona je znala sve za Filipa i sad mislim da je ona Jovanu napadala zbog Filipa, ne zbog mene. Razočarana sam i u nju i u Filipa jer smo ona i ja bile jako bliske osobe - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam kriv uopšte, ti i ja nismo u vezi. Da li si joj zamerila kad mi je oprala činiju? Ne možeš da se ponašaš kao da smo u vezi, ti praviš žrtvu od sebe. Ja mogu da radim šta hoću, eno ti je tamo drugarica - rekao je Filip.

- Ti si trebao da vodiš računa - rekla je Boginja.

- Folirant su i Boginja i Jovana. Filip je svakog utorka s drugom devojkom, ali i Filipe ti ispadaš kao folirant jer joj daješ lažnu nadu sa rečenicom: ''Videćemo''. Kome vi više j*bete mozak ovde? Todićka ovde ispade najjača firmetina - rekla je Maja.

- Nju su Todićka i Sara us*ravale i pratile, a sad su one velike drugarice. Sad sam kao ja kriv? Mani me, sve po mojim leđima uvek - rekao je Đukić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

