Da si bolja i lepša, ne bi došao kod mene: Aneli ubeđena da bi mogla da vrati Luku, Anita skočila kao oparena (VIDEO)

Haos za stolom!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Zašto se malo ne potrudiš i ponovo zavežeš Lukicu, malo ti se odvezao, ali vratiće se on tebi ponovo - glasilo je pitanje.

- Dok me ne provociraju i ne diraju me, nemam razloga da ih diram, ali sam rekla da ćemo piti kafu napolju. Verujem da će mi se javiti napolju i ipak će on mene praviti od blata posle Anite. Vidim da me provlače u svađama i mnogim stvarima, ne diram ih, oni mene spominju. Sinoć je naručio za njega i Asmina pesmu: "majko", pa se popeo na binu i pevali su za Biljanu i Mevlidu. Verujem da će se Lukica meni vratiti. Kada bih se potrudila, on bi se vratio, u to sam ubeđena - rekla je Aneli.

- Jako lepo i simpatično pitanje, gde me je isti taj narod terao da se odvežem, a sada vide da sam se odvezao. Ona je mislila da ovo ide u njenu korist, a zapravo se Luka odvezao...Ona je jako kvarna, rekla je da neće da dira Anitu i Lukicu - rekao je Luka.

- Ja vas ne diram Luka, ona je tebe zvala Lukice dok smo ti i ja bili vereni - rekla je Aneli.

- Aneli, ti i ja nećemo piti kafu nikada! Možda budemo pili kafu kada budem išao po Roleks što si uzela na svoje ime, moj sat. Da nam se odnos završio u normalnim okolonostima, možda bih i popio kafu, ali pošto sam nasilnik i uništio sam ti život, neće piti Lukica sa tobom kafu. Poslednja si žena s kojom bi Lukica pio kafu - rekao je Vujović.

- Meni se Luka ne pravda, nema za šta da mi se pravda...Sada je vezan lancima kod mene, tako da Luka neće nigde. Što se tiče emocija, odvezan je, što se tiče priče, je*iga. Nema tu više nikakve priče, da li će piti kafu?! Tvrdim da neće, ako bude otišao, znači da me nije vredan. Rekla sam Luki dok smo prali veš, rekla sam: "meni je žao da je gledam", meni je žao! Aneli je sada jako kvarna. Juče na žurci kaže da su Luka i Asmin igrali uz pesmu, zvali su mene da se popnem, ja nisam htela. Kada sam videla Teodoru i Aneli, rekla sam mu da siđe odmah da ne bi sutra bilo nešto - rekla je Anita.

- Zamisli oni prate svaki moj korak...Nešto smo Mina i ja pričale oko toga, a zamisli ti da ona prati svaki moj korak - skočila je Aneli.

- Da si bolja i lepša, ne bi došao kod mene - rekla je Anita.

- Mene si lagao da bi se pomirio sa mnom i sve - rekla je Aneli.

- I ti si rekla da nikada ne bih bila ponovo sa Asminom i Janjušem, a bila si sa obojicom - rekao je Luka.

- Ja mislim da mogu da ga vratim, to je moje mišljenje - dodala je Amhićeva.

- Da poznajete Luku, videli biste da sam se ja Luki svidela. Ima prava da laže, što?! - rekla je Anita.

Autor: Nikola Žugić