Teodora je ta koja MANIPULIŠE! Gledaoci otkrili šta Delićeva radi Nenadu kad niko ne vidi, učesnici je razapeli: Što nisi plakala za Urošem?! (VIDEO)

Da li je u ovom odnosu Bebica zapravo žrtva?
Naredno pitanje bilo je za Minu Vrbaški.
- Da li je moguće da Viktora ogovaraš kod Terze - glasilo je pitanje.
- Ne nisam ogovarala uopšte, to je bilo za svađu, da mi je drago što je Sofija inicirala da Viktor dođe sa mnom da razgovara - rekla je ona.
- Za Ivana i Kačavendu - Pitate se zašto Teodora ne raskine sa Bebicom, da li vam je palo na pamet da možda ona njim manipuliše? - bilo je sledeće pitanje.
- On to sve zna, ništa ne mogu da joj zamerim - rekla je Kačavenda.
- Slažem se da manipuliše, ja nju ne mogu da je otkrijem u nekim stvarima. Slažem se sa mojom devojkom Vanjom da će ona da odradi ova četiri meseca sa Bebicom - rekao je Ivan.
Nakon ovoga postavljeno je pitanje Teodori Delić.
- Nakon klipa si rekla da si plakala zbog Bebice, a u hotelu si rekla da si plakala zbog udarca koji je Filip dobio, zbog čega si plakala - glasilo je pitanje.
- Meni je to traumatična situacije i opet bih plakala, ostalo mi je traumatično, cela ta noć - rekla je Teodora.
- Zašto nisi plakala kad je udario pinkija (Uroša) - pitao je Asmin.
- Je l' ste vi oboleli? Traumatična mi je ta noć - rekla je Teodora.
- Bili ste srećni u hotelu, zašto ne date šansu - bilo je pitanje za Filipa i Teodoru.
- Uporni su ovi gledaoci, ja sam se već izjasnio, a gledaoci imaju pravo da pišu, podržavaju, bili smo opušteni, najnormalnije se ponašali - rekao je Filip.
Autor: R.L.