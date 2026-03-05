Teodora je ta koja MANIPULIŠE! Gledaoci otkrili šta Delićeva radi Nenadu kad niko ne vidi, učesnici je razapeli: Što nisi plakala za Urošem?! (VIDEO)

Da li je u ovom odnosu Bebica zapravo žrtva?

Naredno pitanje bilo je za Minu Vrbaški.

- Da li je moguće da Viktora ogovaraš kod Terze - glasilo je pitanje.

- Ne nisam ogovarala uopšte, to je bilo za svađu, da mi je drago što je Sofija inicirala da Viktor dođe sa mnom da razgovara - rekla je ona.

- Za Ivana i Kačavendu - Pitate se zašto Teodora ne raskine sa Bebicom, da li vam je palo na pamet da možda ona njim manipuliše? - bilo je sledeće pitanje.

- On to sve zna, ništa ne mogu da joj zamerim - rekla je Kačavenda.

- Slažem se da manipuliše, ja nju ne mogu da je otkrijem u nekim stvarima. Slažem se sa mojom devojkom Vanjom da će ona da odradi ova četiri meseca sa Bebicom - rekao je Ivan.

Nakon ovoga postavljeno je pitanje Teodori Delić.

- Nakon klipa si rekla da si plakala zbog Bebice, a u hotelu si rekla da si plakala zbog udarca koji je Filip dobio, zbog čega si plakala - glasilo je pitanje.

- Meni je to traumatična situacije i opet bih plakala, ostalo mi je traumatično, cela ta noć - rekla je Teodora.

- Zašto nisi plakala kad je udario pinkija (Uroša) - pitao je Asmin.

- Je l' ste vi oboleli? Traumatična mi je ta noć - rekla je Teodora.

- Bili ste srećni u hotelu, zašto ne date šansu - bilo je pitanje za Filipa i Teodoru.

- Uporni su ovi gledaoci, ja sam se već izjasnio, a gledaoci imaju pravo da pišu, podržavaju, bili smo opušteni, najnormalnije se ponašali - rekao je Filip.

Autor: R.L.