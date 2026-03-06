AKTUELNO

Zadruga

Boli je što sam je ODUVALA u superfinalnu: Anita odgovorila na Aneline prozivke, Ivan ponizio sve učesnike (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štede reči!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Aneli Ahmić govori Teodori Delić da zli ljudi najbolje prolaze, kao Anita i Maja koje pljuju sve.

- Ne boli nju moj odnos sa Lukom, nego to što sam je razvalila u superfinalu. Došla ovde prodala Asmina, Noru i porodicu, ja sam samo izašla iz jednog odnosa u drugi i pobedila. Prosula je sve što je mogla i nije mogla da pobedi - rekla je Anita.

pročitajte još

Obezbeđenje uletelo u kuću! Asmin krenuo na Daču, ori se cela Bela kuća (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je namerno fokus da se ovo čuje napolju, a ne da kaže Teodori. Svesno radi te stvari, ona je htela da kaže kao: "je l' moguće da ovo doživljavam, a neću biti prva?" - rekao je Luka.

- Drago mi je što je shvatila kako to treba da izgleda. Smorio sam se do ja*a, očekivao sam druge teme koje mene inspirišu. Pošto su ovo sve igrači i učesnici od stavova i reči, vi se sve više i više kanalite, svi redom koji ste večeras pričali. Druže, vi ste dotakli takvo dno, da je to sada ovako...Ja kažem Jovani: "je*em ti mamu, grob ti je*em" i posle 15 minuta se smeju - rekao je Ivan.

pročitajte još

Toliko se ponižava, da postaje ogavno: Učesnici pokušavaju da uvere Asmina da se ponižava u odnosu sa Majom, Dača repetirao vređalicu: Ona ga ponižava

- Da li je najveći poraz za Aneli ako ne bude pobednik, a opet je dala život na dlanu, kao i svi vi - pitala je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- U Eliti 7 je uspela da ima ulogu žrtve, ove godine je nema. Anita je dobila prvo mesto na ulogu žrtve, nije Anita bog zna kakav komentator, imala najiskreniju ljubav. Na kraju krajeva, to je i sama rekla da je najveću podršku dobila kada je izašla iz gej braka - rekao je Marinković.

- I on je bio niko i ništa, ka*a na bicikli. Moje želje su da budem do kraja, još četiri meseca i 12 dana. Razume, nije on glup, samo u svoju korist govori, a ovako nas nipodaštava - rekao je Cimi.

pročitajte još

Shvatila da ispada da je ljubavnica?! Anita gori od besa zbog Lukinog pokušaja da dokaže da je OŽENJEN (VIDEO)

- Aneli ne treba da se bavi time, nego sobom i onim zbog čega je došla ovde. To njoj nije potrebno, ne treba da se blamira, treba da brani sebe i stavove za koje se ovde zalaže. Oko Aneli se vrti sve, ona je ovde centralna figura. Očito da je ona mnogo započela i ne može da izdrži sve, svako ima neke slabe dane u životu - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Kakav skandal! Luka i dalje oženjen?! Spetljao se na priče o razvodu od Nine, Jovana advokatica ga demolirala (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nasilno je sve, Đedović vas je spojio: Ivan zapušio usta dušmanima i stao uz Kačavendu, Matora obrisala patos s učesnicima koji je provlače: Ona mi je

Domaći

ODUVALA SVE! Dragana (28) oduševila žiri, reči hvale pršte na sve strane (VIDEO)

Domaći

RASPAMETILA SVE! Ivona (14) oduvala žiri svojim vokalom, pljušte pohvale na sve strane (VIDEO)

Zadruga

Misle da mu je ovo karma za sve! Učesnici ismejali Bebičino stanje zbog Teodore, uvideli da je Delićeva NIKAD SREĆNIJA: Daje mu na kašičiću, samo onol

Zadruga

'TI SI MI U RANGU SARE MARBELJE I TAMARE TIKTOKERKE!' Milica i Sneža u verbalnom okršaju, pljušte prozivke na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Boginja ponovo pokušala da ponizi Maju, Matora sasula Đukiću sve u lice: Zapetljao se, što ne bi ušao u vezu sa Majom?! (VIDEO)