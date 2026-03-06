Boli je što sam je ODUVALA u superfinalnu: Anita odgovorila na Aneline prozivke, Ivan ponizio sve učesnike (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Aneli Ahmić govori Teodori Delić da zli ljudi najbolje prolaze, kao Anita i Maja koje pljuju sve.

- Ne boli nju moj odnos sa Lukom, nego to što sam je razvalila u superfinalu. Došla ovde prodala Asmina, Noru i porodicu, ja sam samo izašla iz jednog odnosa u drugi i pobedila. Prosula je sve što je mogla i nije mogla da pobedi - rekla je Anita.

- Ovo je namerno fokus da se ovo čuje napolju, a ne da kaže Teodori. Svesno radi te stvari, ona je htela da kaže kao: "je l' moguće da ovo doživljavam, a neću biti prva?" - rekao je Luka.

- Drago mi je što je shvatila kako to treba da izgleda. Smorio sam se do ja*a, očekivao sam druge teme koje mene inspirišu. Pošto su ovo sve igrači i učesnici od stavova i reči, vi se sve više i više kanalite, svi redom koji ste večeras pričali. Druže, vi ste dotakli takvo dno, da je to sada ovako...Ja kažem Jovani: "je*em ti mamu, grob ti je*em" i posle 15 minuta se smeju - rekao je Ivan.

- Da li je najveći poraz za Aneli ako ne bude pobednik, a opet je dala život na dlanu, kao i svi vi - pitala je voditeljka.

- U Eliti 7 je uspela da ima ulogu žrtve, ove godine je nema. Anita je dobila prvo mesto na ulogu žrtve, nije Anita bog zna kakav komentator, imala najiskreniju ljubav. Na kraju krajeva, to je i sama rekla da je najveću podršku dobila kada je izašla iz gej braka - rekao je Marinković.

- I on je bio niko i ništa, ka*a na bicikli. Moje želje su da budem do kraja, još četiri meseca i 12 dana. Razume, nije on glup, samo u svoju korist govori, a ovako nas nipodaštava - rekao je Cimi.

- Aneli ne treba da se bavi time, nego sobom i onim zbog čega je došla ovde. To njoj nije potrebno, ne treba da se blamira, treba da brani sebe i stavove za koje se ovde zalaže. Oko Aneli se vrti sve, ona je ovde centralna figura. Očito da je ona mnogo započela i ne može da izdrži sve, svako ima neke slabe dane u životu - rekao je Mića.

