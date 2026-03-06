AKTUELNO

Zadruga

Nemiri u raju! Anita i Luka progovorili o svađama, Mića prozreo Stanojlovićevu: Kada traži sažaljenje, ona... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štede reči!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide svađu Luke Vujovića i Anite Stanojlović, u kojoj spominju i Aneli i Đukića.

pročitajte još

Nemoć izbija iz nje! Asmin nastavlja da demolira Kačavendu: Pedofilko, šalješ si*e momku od 16 godina, dahtala si i... (VIDEO)

- Nije mi dala da prođem, tamo je napravila rampu, kao da hoću da odem i da se iselim iz države. Zamisli situaciju: "možeš ovde da okačiš", a onda ona krene...Ja izađem ispred i ćutim, ona izađe ispred i krene da prebacuje. Ja krenem sam i ona krene za mnom i na kraju smo došli na to da je jako kvarno rekla da ona ćuti dva i po meseca, jer ispadne da sve što govori, da to nije istina - rekao je Luka.

pročitajte još

Doživela totalni sunovrat! Kačavenda iz nemoći počela da se služi budalaštinama, Asmin je UNIŠTIO: Neno objavi sve, šta je radila sa pokojnikom iz Beč

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro, ljubavna svađa. On je itekako vikao, vikao si i u Odabranima, nije on meni ćutao uopšte. Ja sam mu rekla, nikada mu neću reći: "bravo ljubavi, odbio si zadatak", uvek ću mu prebacivati bokserice, što mi se smejao u oči. Izgleda da čekam najmanju sitnicu da mu kažem ono što mi smeta. Ja njemu verujem što se tiče mene, ali sam mu rekla da je druga Teodora Delić - rekla je Anita.

pročitajte još

Muk u kući! Ivan raskristalisao odnos Teodore i Đukića, ne štedi reči: Filip je kroz ova pitanja isponižavao Bebicu najstrašnije (VIDEO)

- Ne postoji sa Aneli klip na kom ima pesma "Pogledi u tami" - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita govori da ima 23 godine, imam osećaj da kada traži sažaljenje onda ima toliko godina, a kada ne, onda se ponaša kao da ima 123 godine. Mislim da je ovo prava slika odnosa u njihovoj vezi, Aniti sve smeta, ponavljala je da joj se svi smeju - rekao je Mića.

pročitajte još

Vi ste foliranti, devojka koju voliš te ponižava: Sofija shvatila da Teodora ne može očima da gleda Bebicu, Asmin ponizio i Đukića i Delićevu (VIDEO)

- Uvek kada je Luka u nekom klipu, on s uživanjem to gleda. Ovo je meni, iskreno, veštačka svađa. Ne znam koliko devojka treba da bude toliko besna da se iznervira niotkuda. Nije postojao razlog - rekla je Sofija.

- Mene je iznerviralo to što je bilo kao da se on meni ubacuje u reč, pa se okrenuo i ide - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nikoga nisam ni na šta primoravao, mogla je da kaže da neće, da kaže: "m*š u pi*ku materinu", i ja bih prebacivao da sam na njegovom mestu. I ja sam prebacivao u bivšim odnosima, kako nekada nije zamerala, a sada mene smara za benigne stvari. Ja zbog Luke neću da komentarišem za te neke stvari, osim ako me ne podignu i pitaju...To znači da su ovde zatvoreni i ne može da pobegne u tom nekom trenutku. Da je Luka rekao da hoće da radi zadatak sa lisicama, ubio bi dve muve jednim udarcem, dobio bi poštovanje jer bi isterao svoje, a i dokazao bi da nema ništa s Aneli - rekao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Hoće da joj dokaže ljubav preko uvreda drugih: Janjuš dao svoj sud o raskolu Kačavende i Sofije, Mića digao sto na noge (VIDEO)

Zadruga

Boli je što sam je ODUVALA u superfinalnu: Anita odgovorila na Aneline prozivke, Ivan ponizio sve učesnike (VIDEO)

Zadruga

Nasilno je sve, Đedović vas je spojio: Ivan zapušio usta dušmanima i stao uz Kačavendu, Matora obrisala patos s učesnicima koji je provlače: Ona mi je

Zadruga

Iskreni do koske! Mimas i Gruja bez dlake na jeziku progovorili o trzavicama i njihovom odnosu (VIDEO)

Zadruga

Mića ne veruje u ljubav Ene i Peje, ona još jednom matirala Ivana: Ti da si razmišljao o utrobama svojh žena, imao bi dete od dva koji postoje (VIDEO)

Domaći

Ovaj svinjoglavi istripovao da je neko mu*o: Milena obrisala patos s Alibabom, on udario nikad niže: Ti i tvoj muž ste LAŽNI MAFIJAŠI (VIDEO)