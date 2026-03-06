AKTUELNO

Zadruga

Ako obuje muške papuče, možda bude muškarac: Anđelo ponizio Luku pred svima, on najavio da će Anita plakati (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Voditeljka emisije "Gledanje snimaka" dala je reč Anđelu Rankoviću kako bi dao svoj sud o svađi Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Luki ništa ovo nije prijalo, Anita se smejala, ovo njoj prija. Ja kada čujem: "stani, gde ćeš", meni nije dobro, njoj je to normalno, ali će Luka morati na ovo da se navikne. Možda ako obuje muške papuče, možda bude muškarac - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti se smeješ na ovo?! Sram te bilo da me ponižavaš...Kada smo ozvaničili vezu, ja sam joj dao muške papuče, onda je ona meni dala njene ženske - rekao je Luka.

- Kod nas u Bosni muškarac nikada od žene ne nosi ništa, jer ako nosiš od svoje žene bilo šta, onda si ti papučar, onda ona vlada s tobom - rekao je Asmin.

- Teodora je rekla ono što mi svi znamo za Bebicu, to radi i Luka, ovde Luka stvarno misli ono što je rekao. Što se tiče ovoga, on se iskompleksirao, ali sam se i ja pitala za papuče. Njemu to ne prija, ali pazi sada, malo pre smo gledali da li bi bilo opštinsko venčanje, to sam i ja radila. Ti sve ovo misliš na klipu i prva sledeća svađa, ovo će da mu ponovi - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- U svakom odnosu u mom životu, Luka se na kraju smeje, a druga strana plače - rekao je Luka.

- Ja trpim ovde da on voli nekoga, da on gleda, da je opsednut, ja nisam povezana ni sa jednim muškarcem - rekla je Anita.

- Kako sam se osećao ja kada je Anđelo ovo sada rekao za papuče, a ti se smeješ - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka je jako pokvaren u ovim situacijama, kada vidi da greši, on se nadmeće sa mnom i to me uvek iznervira - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

