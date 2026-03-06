Matora otkrila da joj je žao Cimija, ali da gleda samo na svoju porodicu, Dragana ne prašta (VIDEO)

Svađa!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Matora blati Cimija u spavaćoj sobi.

- Ja nisam ušao preko nje, ja sam kao i svi drugi ljudi otišao na kasting. Neću da komentarišem više ništa. Ja sam prošao to, ne dao Bog nikome, ima ljudi koji jesu. Ja sam sahranio svog oca i znam kako je to, evo, s te tačke, neću ja ništa. Evo, nema veze, opravdaću ovo što sam ušao - rekao je Cimi.

- Matora, je l' mu veruješ da se pokajao - pitala je voditeljka.

- Ivan i Dragana i ja smo prisustvovali, prišla sam mu posle intervjua. Nije ti prijatno, hajde da sam ja nešto nažao uradila ili da imam svađu i da priča neko s vrata o tvojoj porodici. On se zauzeo za Boru, imali smo svađu, opet mi je opsovao od brata ćerku. Njegova majka je do smrti moje majke bila u mojoj kući, njegov brat mi je svaki dan u kući - rekla je Matora.

- Ako vratiš, ista si kao oni. Ne opraštam, nikome ovde ne opraštam. Izlupetao se gluposti, posle tog intervjua se bukvalno izvinjavao, rekao je da su ga ovde poslali, rekao je da se suši, da vene - rekla je Dragana.

- Ja sam pokušao, je*iga Matora, znao sam odmah da će sve - rekao je Cimi.

- Sada se obraća njegovim ljudima kao da stanu. Rekao je da su ga nagovorili da priča ovo, ne zna gde je došao. Rekao je Bori: "ja želim decu, ja te ne podržavam", došao da ga brani, a njega je ispljuvao - rekla je Dragana.

- Ja sam preživeo i gore, ovo mi je smešno. Ja sam imao kolektive gde razvrstavam sve, mnogo veća imena - rekao je Cimi.

Autor: Nikola Žugić