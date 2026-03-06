AKTUELNO

Zadruga

Matora otkrila da joj je žao Cimija, ali da gleda samo na svoju porodicu, Dragana ne prašta (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Svađa!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Matora blati Cimija u spavaćoj sobi.

- Ja nisam ušao preko nje, ja sam kao i svi drugi ljudi otišao na kasting. Neću da komentarišem više ništa. Ja sam prošao to, ne dao Bog nikome, ima ljudi koji jesu. Ja sam sahranio svog oca i znam kako je to, evo, s te tačke, neću ja ništa. Evo, nema veze, opravdaću ovo što sam ušao - rekao je Cimi.

- Matora, je l' mu veruješ da se pokajao - pitala je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ivan i Dragana i ja smo prisustvovali, prišla sam mu posle intervjua. Nije ti prijatno, hajde da sam ja nešto nažao uradila ili da imam svađu i da priča neko s vrata o tvojoj porodici. On se zauzeo za Boru, imali smo svađu, opet mi je opsovao od brata ćerku. Njegova majka je do smrti moje majke bila u mojoj kući, njegov brat mi je svaki dan u kući - rekla je Matora.

- Ako vratiš, ista si kao oni. Ne opraštam, nikome ovde ne opraštam. Izlupetao se gluposti, posle tog intervjua se bukvalno izvinjavao, rekao je da su ga ovde poslali, rekao je da se suši, da vene - rekla je Dragana.

- Ja sam pokušao, je*iga Matora, znao sam odmah da će sve - rekao je Cimi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sada se obraća njegovim ljudima kao da stanu. Rekao je da su ga nagovorili da priča ovo, ne zna gde je došao. Rekao je Bori: "ja želim decu, ja te ne podržavam", došao da ga brani, a njega je ispljuvao - rekla je Dragana.

- Ja sam preživeo i gore, ovo mi je smešno. Ja sam imao kolektive gde razvrstavam sve, mnogo veća imena - rekao je Cimi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne može da podnese njegovo postojanje: Teodora pokušala da OTERA Bebicu, MIR sa Filipom joj bitniji od svega! (VIDEO)

Domaći

Priredio joj hladan tuš! Matora doletela puna sreće do Cimija, on je odmah postavio na svoje mesto! (VIDEO)

Domaći

Hladan tuš za Maju Marinković: Stanislav priznao da od nje hoće samo vrelu akciju, Matora je dokrajčila (VIDEO)

Domaći

Skandal: Jelena otkrila da je Ivan pravio dete Ivani Vrbaški, obratila joj se u kameru! (VIDEO)

Zadruga

Ne trpi kritiku: Mića razvezao jezik i brutalnu istinu sasuo Aniti u lice, ona počela da pravi haos! (VIDEO)

Domaći

Samo ti liži prste, a tvoj kandidat ton u d*pe ubo nije! Karleuša i Viki na IVICI OKRŠAJA, Miljkovićka poručila: Ne želim ovo da trpim! (VIDEO)