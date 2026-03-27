Kakvu istoriju ima TVOJ OTAC, ja ću da te PREVRNEM OVDE! Anita skače kao oparena, ne dozvoljava Dači da NOMINUJE Luku! (VIDEO)

Žestoka svađa u Odabranima.

Dača Virijević upitao je Odabrane da li je u redu da ponovo nominuje Luku Vujovića, jer ga je već nominovao prošli put, a Anita Stanojlović je odmah skočila.

- Vidiš koji si mali monstrum, sad bi njega da odvojiš od mene kad mi je najpotrebniji - rekla je Anita.

- Ja biih možda nominovao jednu osobu koja kad ustane ja čujem be, ili mu, a to je Vanja Živić, ne znam odakle Milena sa njom. Vanja je izdala Milenu isto kao i ona nju, možda je Vanja i gore jer je Milena pričala njoj o svojoj zaljubljenosti sa Janjušem, Vanja je završila sa Janjušem samo zarad kadra. A druga osoba koju bih nominovao je Luka Vujović, on me je najgore vređao - rekao je Dača.

- Zato što si mali monstrum koji samo laže, mala spletkara i monstrum, tek ćemo da te vređamo - rekla je Anita.

- Žene je najviše maltretirao, Sandri je skinuo majicu, Aneli je uhvatio dole i jako je stegao, tresao joj metlu. Onda je došao da brani porodicu Ahmić ovde, da pokaže da je on bolji očuh nego što je Asmin otac - naveo je Dača.

- Pričaj ti što si rekao da se lažno družiš sa Asminom - rekla je Anita.

- On je jedan napaljenik za rijaliti, bilo mu je drago da je u prvoj grupi sa Asminom. Luka nije davao dete Asminu, govorio da neće da on viđa dete kad on hoće - naveo je Dača.

- Ko joj sad brani da da dete, što nije dovela dete, da li joj brani Luka, to što ga ti mržiš pa preokrećeš - rekla je Stanojlovićeva.

- Kakvu on istoriju ima - rekao je Dača.

- Kakvu istoriju ima tvoj otac... Pazi sad da ne ispadneš 30. a ne 22. kakav si monstrum. Ti si zlotvor, od zlobe ne možeš da porasteš. Luka da je folirant, pravio bi žrtvu, bio bi ucveljen, a ne bio sa mnom - povukala je Anita.

- Luka je ostao sam, ucveljen, pojavila se Anita, koja će njega da izvede na pravi put. Ti znaš za ovu situaciju, ne znači da se nisu svideli jedno drugom, ali Anita je njega htela da vrati na pravi put, da budu u lepoj vezi, da zaboravi Aneli, ali ne može to tako. Ovde se prevrće pogled, ne da, ne može - rekao je Dača.

- Ja ću tebe da prevrnem ovde, monstrume mali, mali patljak - rekao je Anita.

- Deta nikad ne može da bude greška, radili su na detetu dva meseca. Ja nikad nisam rekao za Filipa i Relja, rekli su Ivan i Janjuš, a najlakše je da se na Daču istresate. Ti si bila sa Filipom - rekao je Dača.

- To predstavlja Norina majka, a ja ću braniti uvek svog partnera. Ti nisi imao devojku, nisi nikad voleo - rekla je Anita.

Dača je ipak na kraju nominovao Luku uprkos Anitinom brecanju.

Autor: R.L.