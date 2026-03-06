Prst sudbine je odradio svoje! Janjuš siguran da je pronašao srodnu dušu u Vanji Živić! (VIDEO)

Sve su sigurniji u svoje emocije.

Milan Stojičković danas proslavlja rođendan u "Eliti 9", a žurka je organizovana u Dubiozi.

Glavni na zabavi bili su Janjuš i Vanja Živić, koji su odlučili da njihova pesma bude numera "Ništa od nas", koju u originalu izvodi Amar Gile. Janjuš je istakao da je to taman pesma za njih jer ima stih - Usne se još nisu dotakle.

Potom je Vanja na uvce pevušila pesmu "Da ti budem ljubavnica", a zatim je i Janjuš za nju naručio pesmu "Te oči jedne žene".

Autor: R.L.