Prst sudbine je odradio svoje! Janjuš siguran da je pronašao srodnu dušu u Vanji Živić! (VIDEO)

Sve su sigurniji u svoje emocije.
Milan Stojičković danas proslavlja rođendan u "Eliti 9", a žurka je organizovana u Dubiozi.
Glavni na zabavi bili su Janjuš i Vanja Živić, koji su odlučili da njihova pesma bude numera "Ništa od nas", koju u originalu izvodi Amar Gile. Janjuš je istakao da je to taman pesma za njih jer ima stih - Usne se još nisu dotakle.
Potom je Vanja na uvce pevušila pesmu "Da ti budem ljubavnica", a zatim je i Janjuš za nju naručio pesmu "Te oči jedne žene".
Autor: R.L.