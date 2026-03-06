AKTUELNO

Zadruga

Prst sudbine je odradio svoje! Janjuš siguran da je pronašao srodnu dušu u Vanji Živić! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve su sigurniji u svoje emocije.

Milan Stojičković danas proslavlja rođendan u "Eliti 9", a žurka je organizovana u Dubiozi.

Foto: TV Pink Printscreen

Glavni na zabavi bili su Janjuš i Vanja Živić, koji su odlučili da njihova pesma bude numera "Ništa od nas", koju u originalu izvodi Amar Gile. Janjuš je istakao da je to taman pesma za njih jer ima stih - Usne se još nisu dotakle.

Potom je Vanja na uvce pevušila pesmu "Da ti budem ljubavnica", a zatim je i Janjuš za nju naručio pesmu "Te oči jedne žene".

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte OVDE i OVDE.

Autor: R.L.

