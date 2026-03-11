ŽELI JE ZA CEO ŽIVOT?! Janjušu totalno popustile kočnice, priznao Vanji da planira zajedničku budućnost sa njom! (VIDEO)

Emocije proradile!
Marko Janjušević Janjuš priznao je Vanji Živić da uveliko planira budućnost sa njom, ali je ona po tom pitanju veoma skeptična.
- Je l' si spremna da provedeš pored mene deo života? - upitao je Janjuš.
- Deo? - upitala je Vanja.
- Ostatak mislim, a deo ako ne budeš dobra - kazao je Janjuš.
- Nisi dobar ti - rekla je Vanja.
- Srećo moja. Zagrli me. Prija li ti ovo? - upitao je Janjuš.
- Da - odgovorila je Vanja.
- Evo ti odmah 400 dinara da imaš za frizera u nedelju, nećeš ti sama kosu prati - rekao je Janjuš.
- E...tako - dodala je Vanja.
Detaljnije pogledajte klikom OVDE.
Autor: S.Z.