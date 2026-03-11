AKTUELNO

Zadruga

ŽELI JE ZA CEO ŽIVOT?! Janjušu totalno popustile kočnice, priznao Vanji da planira zajedničku budućnost sa njom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Emocije proradile!

Marko Janjušević Janjuš priznao je Vanji Živić da uveliko planira budućnost sa njom, ali je ona po tom pitanju veoma skeptična.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' si spremna da provedeš pored mene deo života? - upitao je Janjuš.

- Deo? - upitala je Vanja.

- Ostatak mislim, a deo ako ne budeš dobra - kazao je Janjuš.

- Nisi dobar ti - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Srećo moja. Zagrli me. Prija li ti ovo? - upitao je Janjuš.

- Da - odgovorila je Vanja.

- Evo ti odmah 400 dinara da imaš za frizera u nedelju, nećeš ti sama kosu prati - rekao je Janjuš.

- E...tako - dodala je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: S.Z.

