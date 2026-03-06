AKTUELNO

Zadruga

Koja budala misli da ona tebe čeka? Alibabu preselo da sluša Filipove šlagere o kosmičkoj zaljubljenosti u Lores, Đukić burno reagovao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Takmičari "Elite" u emisiji "Gledanja snimaka" komentarisali su dešavanja između Teodore Delić i Filipa Đukića. Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću koji je prema njima bio surovo iskren.

pročitajte još

AU, KAKVA NOĆ! Luka i dalje u braku? Anita srozana nikad niže! Bebica video sve vruće scene iz hotela, Kačavenda i Asmin izneli sav prljav veš, leti p

- Mislim da je Bebica slučaj za Karamujića. Rekao sam da je Filip veliki folirant jer je rekao da ga ne zanimaju gledaoci, a juče je rekao da je to radio zbog njih. Filip je prevarant jer svaki put kad ima s*ks kaže da ga zanima Lores. Koja budala misli da ona tebe čeka? Nikad neće biti devojka sa tvojim ponašanjem - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona ima dečka - rekao je Milan.

- Šta me boli k*rac što ima dečka? Šta vas briga šta ću ja da radim? Asmin opet zna šta ja mislim. Ajde reci ko će da pobedi, pa da idemo kući - dodao je Asmin.

pročitajte još

Vi ste foliranti, devojka koju voliš te ponižava: Sofija shvatila da Teodora ne može očima da gleda Bebicu, Asmin ponizio i Đukića i Delićevu (VIDEO)

- Ti pričaš da te ne zanima veza, a u hotelu kažeš da Lores nećeš ni da zoveš. Najveći dokaz da Filip i Teodora nisu sigurni su jer je na stolu bilo šest piva, šampanjac i vino i nisu pipnuli jer znaju da bi nešto napravili - nastavio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne sme da spusti loptu sa mnom zbog fanova! Asmin i Aneli započeli novi haos: Ti ne voliš Noru, a ni ONA NE VOLI TEBE! (VIDEO)

Zadruga

'BUDALA KAŽE ŠTA MISLI, PAMETAN MISLI ŠTA ĆE REĆI' Marko Đedović poveo na startu izbora za NAJISKRENIJEG! (VIDEO)

Domaći

BUDALA MISLI DA VARA TEBE... Darko Lazić podigao prašinu ovim rečima: Svi se pitaju kome se obratio (FOTO)

Zadruga

Haos u spavaćoj sobi! Bora rešio da ubaci Cimija u Boginjin krevet, ona doživela pomračenje! (VIDEO)

Zadruga

Toliko se ponižava, da postaje ogavno: Učesnici pokušavaju da uvere Asmina da se ponižava u odnosu sa Majom, Dača repetirao vređalicu: Ona ga ponižava

Zadruga

'NAJVEĆA BUDALA KOJA JE UŠLA U RIJALITI!' Ivan urnisao Slađu Poršelinu, uputio joj MNOŠTVO uvreda, te se obratio Bebici: Hvala Bogu da si izašao iz ŽI