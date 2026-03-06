Koja budala misli da ona tebe čeka? Alibabu preselo da sluša Filipove šlagere o kosmičkoj zaljubljenosti u Lores, Đukić burno reagovao! (VIDEO)

Žestoko!

Takmičari "Elite" u emisiji "Gledanja snimaka" komentarisali su dešavanja između Teodore Delić i Filipa Đukića. Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću koji je prema njima bio surovo iskren.

- Mislim da je Bebica slučaj za Karamujića. Rekao sam da je Filip veliki folirant jer je rekao da ga ne zanimaju gledaoci, a juče je rekao da je to radio zbog njih. Filip je prevarant jer svaki put kad ima s*ks kaže da ga zanima Lores. Koja budala misli da ona tebe čeka? Nikad neće biti devojka sa tvojim ponašanjem - govorio je Asmin.

- Ona ima dečka - rekao je Milan.

- Šta me boli k*rac što ima dečka? Šta vas briga šta ću ja da radim? Asmin opet zna šta ja mislim. Ajde reci ko će da pobedi, pa da idemo kući - dodao je Asmin.

- Ti pričaš da te ne zanima veza, a u hotelu kažeš da Lores nećeš ni da zoveš. Najveći dokaz da Filip i Teodora nisu sigurni su jer je na stolu bilo šest piva, šampanjac i vino i nisu pipnuli jer znaju da bi nešto napravili - nastavio je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić