Iskrena do koske! Anita shvatila da Luka kada je kriv, spinuje priču na Anđela Rankovića (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj i novinar Darko Tanasijević podigao je Anitu Stanojlović kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem i današnjem haosu.

- Zbog čega si napustila tvoj i Lukin krevet - pitao je Darko.

- Zato što prelazim preko svega, ja mu zamerim, on kaže važi i ja pređem preko toga. Ne znam više kako da mu pokažem da mi to stvarno smeta. On nikada ne shvati da sam ja ozbiljna, on to gleda kao glupost, kaže: "važi" i to ne promeni. Tako sam htela da mu dam do znanja da to mora da promeni. Očekivala sam da će da dođe, da priđe i da pita šta se dešava - rekla je Anita.

- Luka se žalio Asminu da ti ovo sve namerno praviš, šta ti kažeš na to - pitao je Darko.

- Luka priča non stop da ja to pravim, ne znam da li treba da ćutim i da se pravim da mi ništa ne smeta, sutra će mi biti još gore. Suzdržavam svoju prirodnu reakciju! Ako ne želi da se ovo dešava, evo, ja ću prestati. Ja mu nikad ne dam da izađe iz kreveta jer mi je stalo da bude tu - rekla je Anita.

- Rekla si da ispada da je njemu stalo po svaku cenu da kakvu takvu ima komunikaciju sa Aneli, kako se nosiš sa tim - pitao je Darko.

- Kada mi Luka kaže da ćutim, ja ućutim, pustim njega da raspravlja. Ja sam mu danas rekla da me ispoštuje, oni nemaju problem, raskinuli su pre tri meseca. On je preko mene njoj odgovorio i tu je nastao ceo haos - rekla je Anita.

- Kako to da Biljana tvrdi da Luka nije predlagao da se venčaju, pa sada je to zaboravio, da li je on stvarno zaboravan ili se dobro igra sa tobom - pitao je Darko.

- Nisam pričala sa njim o tome danas - rekla je Anita.

- Da li misliš da u situacijama kada mu zameraš priču sa Aneli, on spinuje na tvoju komunikaciju sa Anđelom samo da bi sa sebe skinuo to - pitao je Darko.

- On verovatno čeka da se posvađamo, prebaci mi da bi spinovao priču sa njega, na mene. Ja sam danas branila naš odnos, ako sam ja loša, zašto nisam tada bila loša kada su me gurali u odnos?! Dok se svađa sa Aneli, on se ne svađa zbog mene, nego zbog njih, nije ista težina...Ma on zna da je kriv! Spinuje priču sa njega, na mene, da bih ja morala da se pravdam, a ne da ga napadam - rekla je Anita.

Autor: Nikola Žugić