Krade ona, krala je i napolju: Asmin progovorio o Kačavendinim izdajama i pijanstvima (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Asminom Durdžićem, o odnosu sa Milenom Kačavendom.

- Ona jeste pedantna, ima miris za svaki prst, ali kada se napije, ona ne zna da se ponaša, up*ški se u gaćice, katastrofa. Ona misli da je jak komentator, a ne vadi ku*ac iz usta - rekao je Durdžić.

- Rekao si da se u utorak obukla kao prostitutka, je l' misliš da bi trebalo da je bude sramota - pitao je Darko.

- Da, bradavice joj ispale, ona se generalno oblači top, ali eto...Da krade, krade, ona je i napolju krala - rekao je Asmin.

- Na koje načine je Kačavenda pokazala da je žena bez stava i da joj je obraz đon - pitao je Darko.

- Izdala je drugaricu kojoj je dala par hiljada evra, odrukala je ovde. Izdavala je drugove ovde, u Eliti 8 i u Eliti 7. Danas se liže sa Majom Marinković, a najstrašnije je pljuvala, osudila je najstrašnije kada je bilo ono sa Boginjom. Jovanu pevačicu je ispljuvala, sada se druži sa njom jer nema s kim da se druži - rekao je Asmin.

- On me je zamolio da njegovo dete ne pominjem, i nisam četiri meseca, kada je Aneli ono rekla, on je došao: "ne mogu da je branim, kada ti bude vređala decu, vređaj" - rekla je Kačavenda.

- Idi vrati glavu magarcu...Ti nju pitaj s čime je pokazala da ima karakter, nije ni sa čim pokazala. 15 ljudi je ovde s kojima je u svađi, a sa svima je na početku bila najbolja...Oni su pokazali da im je bitniji radio - rekao je Asmin.

- Asmine, da li je istina da ti se Milena poveravala da se zaljubila u Janjuša - pitao je Darko.

- Kunem se u mamu, u tatu, u brata, u sebe se kunem da se poveravala. Na početku mi je govorila kako se zaljubila u njega, on u nju, ja je naložim i kažem: "ne može on tebe da iznese, ti si prejaka žena", svaki četvrtak je tema Janjuš, Miki Dudić i sada Vanja. Ona time pokazuje da je zaljubljena u Janjuša. Žena od 52 godine se druži sa muškarcem koji je mlađi od njenog sina, a koji je savetuje. Ja sam rekao da je Dača inteligentan za svoje godine i da ga gledam kao brata mlađeg, ali je razlika što ja priznajem da me je savetovao, a ona priča da mi svi lažemo - rekao je Asmin.

