METEŽ U RADIJU! Asmin pokušao da spusti loptu sa Kačavendom, istakao da je Maja glavni krivac njegove kupovine mira sa Aneli, pa izbacio Ahmićevu iz takta (VIDEO)

Naredni sagovornici voditelja Milene Kačavende i Dače Virijevića u emisiji ''Na mestu splačina'', bili su Asmin Durdžić i Filip Đukić.

- Mnogi učesnici smatraju da si veliki folirant i da se ponašaš drugačije za crnim stolom, a drugačije sa strane. Postavljaš jedna pitanja za crnim stolom, a druga van njega - kazao je Dača.

- Ja sam u hotelu postavljao pitanja koja bi gledaocima bila zanimljiva. Što se toga tiče, to je jasno. Inače, ja pitanja nisam nikakva postavljao van crnog stola, samo u hotelu Teodori, koja bi gledaoce zanimala - kazao je Filip.

- On je folirant jer sad izgovara da je Teodoru pitao pitanja, samo zbog toga što bi gledaoce nešto moglo da zaintrigira. Pokazao je da je folirant, pominjao je ovde Lores svaki drugi dan, a svakog utorka završavao sa drugom u krevetu. Kad je bio sa Teodorom u hotelu, tu je rekao da ne čeka tu Lores i da se ne nada da će biti zajedno - istakao je Asmin.

- Kako si onda mogao da kažeš da bi dao šansu vezi sa Teodorom, ako si imao emocije prema Lores? - upitala je Milena.

- Da su mi se stvorile emocije prema Teodori, verovatmno neka druga devojka ne bi postojala, to je jasno - kazao je Filip.

- Na osnovu čega je to Kačavenda incest majka? - upitao je Dača.

- Mnogo mi je krivo jer sam to izgovorio, ne znam ni šta to znači. Ja sam čovek bauštelac, termini mi ne idu od ruke. Moram da kažem da sam ja to rekao zbog toga jer je pokazivala sinovima poruke sa Anđelom. To nema nikakve veze sa tim što sam izgovorio. Često nešto izgovorim, ne mislim o tome što sam rekao - rekao je Asmin.

- Mislim da je on pokazao svoje pravo lice, nije iskrena osoba, ali kada se tiče ovoga da se kaje zbog toga što mi je rekao, mislim da ne laže. Ja sam o njemu rekla sve što sam imala, smatram da sam bila iskrena prema njemu, iza toga stojim, a njegove reči i njegovi postupci govore sve o njemu - rekla je Milena.

- Rešio sam da sa Milenom spustim loptu. Najviše zbog Maje želim da spustim loptu ovde sa nekim ljudima, pa tako i sa Milenom. Ne želim da misli da sam monstrum - kazao je Asmin.

- Šizofrenijo jedna, ko ti je Maja da bi ti to radio? Monstrumčino, sram da te bude! To si jedan bolesnik bolesni. Ko je tebi Maja da bi ti zbog nje menjao mišljenje o ljudima? Pre samo nekoliko dana si rekao sa sa mnom lično spuštaš loštu zbog sebe, a sada ispada da je sve zbog Maje?! Bolesniku jedan bolesni - dodala je Aneli.

Autor: S.Z.