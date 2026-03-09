AKTUELNO

O svima imaš lepe reči, samo meni kažeš da sam POLUPANA! Anastasija zamerila Mići što nju nikad ne podrži, on joj odbrusio! (VIDEO)

Mnogo se iznervirala.

Anastasija Brčić zamerila je Lepom Mići tokom podele budžeta što samo o njoj nema nikad ništa lepo da kaže.

- Da li je moguće da ti o svakoj devojci imaš nešto lepo da kažeš, samo meni svaki put kažeš da sam polupana - rekla je Anastasija.

- Ti danas pereš veš i cediš vodu u bazen, kako nisi polupana. Ulaziš u pab i urlaš, dobra nisi, ne mogu da ti kažem da si dobra, kad nisi - naveo je Mića.

- Svima imaš da kažeš ponešto lepo, samo mene satreš. O Sandri Todić, o Bori Santani koji prevrće grobove, ipak nešto lepo kažeš, a o meni... Samo da sam polupana - rekla je ona.

- Ja sam uvek tu za tebe, uvek skačem za tebe, ali ti slušaj savetodavce i uspećeš u životu - rekao je Mića.

