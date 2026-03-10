Mama sinu pokazuje k*tu... Rat do istrebljenja Kačavende i Asmina ne jenjava, ona zbog ovih reči najavila HAOS (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Milenu Kačavdendu kako bi sa njom porazgovarao o njenom sukobu sa Asminom.

- Da je to rekao bilo ko ne bi me izbacilo iz koloseka, ali je u pitanju on. Pobrkao je sve lončiće. Sad čujemo i da je mogao da bude sa mnom, ali ja sam sve to dematnovala. Zbog mojih sinova će da ga k*ra ko stigne. Napolju će da bude haos! Nemajka, pedofil... On je rekao da je kupio sve informacije o meni. Povređena sam kao žena! Šta da kaže za ovog debila?! Čula sam se sa njim telefonom, on je hteo da odustane od ulaska, plašio se. Ova p*ka raspala je sve nas iskoristila. Ja sam se distancirala kad sam videla koji on uticaj vrši. Jedva čekam da vidim 15 snimaka, to ne postoji! On je taj koji je nama sve prosledio o Aneli i Siti. On se ono veče kleo u dete da je sve istina. On će meni da sam ja prodavala diplome, a ja imala akademije. Sve ćče morati da dokazuje što priča. Mene niko nikad nije izbacio iz koloseka kao on. Gde su moji snimci i dokazi o uplatama? On je pobrkao sve! Aneli je sve u oravu, jeste rijaltii fan! Moja deca nisu učesnici, a tvoja ćerka jeste tema! Ponaša se ovde kao kauboj. Sve je izlupetao i uvezao. Ko je tačno krenuo na njega? On je sve smislio i planski uradio. Ja sam rođena i živim u gradu ovom, jedva čekam da izađe sve. Dođosmo do toga da je zavalio Staniju. J*bao je majku i ućutkivao Hanu i Neria kad je trebalo, Aneli je navlačio. Da li je iko ikad rekao nekome nešto kao on meni. Šta bi bilo da je pojedinima rečeno!? - pričala je Kačavenda,ž

- Mnogi su rekli da te Asmin zapečatio - rekao je Milan.

- Meni je trebalo par dana da dođem sebi, bili su mi u glavi portali i deca. Kako bi reagovao da je incest tata, diskvalifikovao bi se. Ovi je otac koji se bori za oćinstvo! - rekla je Milena.

- Nisi dobila poklone jer te se stide. Tebe se sin stidi, drugi sin, bivši muž, mislim da se i Marko Đedović stidi - rekao je Asmin.

- P*ko jedna koja živi na lizinge i kredite - rekla je Milena.

- Ugasio sam te. Ja da želim odveo bih te na kapiju - rekao je Asmin.

- Treba da te kamenuju kad izađeš na ovu rampu! Moj muž je gospodin kriminalac i ovakvim šljamom se ne bavi - rekla je Milena.

- Ja nikad nisam čuo da mama sinu pokazuje k*tu od j*bača! Je l' tvoj sin d*ka na njegovu k*tu, ne kapiram? - vikao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić