Isterali sve na čistac! Ivan pred svima ohladio Vanju, ona doživela veliko razočaranje (VIDEO)

Pukla i ovde tikva!

Vanja Prodanović skočila je zbog izlaganja Ivana Marinkovića, otkrivši šta joj najviše zamera.

- Davi me nekim glupostima oko kreveta i hrane, ja ne iskazujem nezadovoljstvo jer ga nije ni bilo - rekla je Vanja.

- Mene ne radi ovo, je l' to greška - rekao je Ivan.

- Tebe očigledno radi agresija, zameram ti što meni ništa nisi rekao, meni si pričao drugačije. Meni si trebao, a ne ovde, ružno je - rekla je Vanja.

- Kada je ušla u odnos sa Ivanom, tu nema više nežnosti ni pažnje, ne znam zašto si ušla u taj odnos kada voliš površne odnose, a fali ti sada pažnja - rekla je Dragana.

- Ja sam govorio: "Kada ćemo da uđemo u vezu", ti si rekla: "Volela bih da uđem u vezu", nikada mi direktno nisi rekla da ti se sviđam - rekao je Ivan.

- Ja kada komuniciram sa njima na temu, ti kažeš kako imaš utisak kako namerno pričam sa njima o tome - rekla je Vanja.

- Ne treba ni sada da provociraš Boru i da mu dobacuješ, da ne bi skakao na tebe, da ne bih ja imao problem...Ja sam ti zato rekao jer si do sada bila mirna, imao sam osećaj da si se osilila, pa me ubacuješ u nepotrebne rasprave - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić