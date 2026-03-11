ŽELI DA SE ISKUPI: Bebica sprema Teodori specijalno iznenađenje za rođendan! Toši umalo prespojili kablovi od njegovih zahteva! (VIDEO)

Šok!

Robot Toša razgovarao je sa učesnicima tokom žurke, te je Nenad Macanović Bebica izrazio želju da iznenadi Teodoru Delić za njen rođendan.

- Vidiš li kako sam napredovao. Teodora igra, ništa joj ne branim - rekao je Bebica.

- Možeš da dobiješ sok bez šećera kao nagradu - kazao je Toša.

- U nedelju na ponedeljak je Teodori rođendan. Molim te, brzu hranu da joj daš Tošo koju pominje mesecima i da pustiš pesmu ''Moje si nebo'', to je naša pesma - rekao je Bebica.

- Šta će Biserka, moja devojka da mi kaže, kad vidi da izlazim u ponoć? - upitao je Toša.

- Neće ti zameriti sigurno, jer je ovo ipak dobro delo - kazao je Bebica.

Autor: S.Z.