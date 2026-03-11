AKTUELNO

Zadruga

ŽELI DA SE ISKUPI: Bebica sprema Teodori specijalno iznenađenje za rođendan! Toši umalo prespojili kablovi od njegovih zahteva! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Robot Toša razgovarao je sa učesnicima tokom žurke, te je Nenad Macanović Bebica izrazio želju da iznenadi Teodoru Delić za njen rođendan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidiš li kako sam napredovao. Teodora igra, ništa joj ne branim - rekao je Bebica.

- Možeš da dobiješ sok bez šećera kao nagradu - kazao je Toša.

- U nedelju na ponedeljak je Teodori rođendan. Molim te, brzu hranu da joj daš Tošo koju pominje mesecima i da pustiš pesmu ''Moje si nebo'', to je naša pesma - rekao je Bebica.

- Šta će Biserka, moja devojka da mi kaže, kad vidi da izlazim u ponoć? - upitao je Toša.

- Neće ti zameriti sigurno, jer je ovo ipak dobro delo - kazao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE.

Autor: S.Z.

