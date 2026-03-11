AKTUELNO

NE MOŽE DA STEGNE LANAC: Anita pokušala da uspostavi kontrolu nad Lukom, on joj stavio do znanja da to neće ostvariti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne ide joj od ruke!

Anita Stanojlović zameriola je Luki Vujoviću jer je popio više pića nego što ona smatra primerenim.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neću da se svađam. Kad se otrezniš, onda ćemo da pričamo - rekla je Anita.

- Da li sam nešto loše uradio? - upitao je Luka.

- Nebitno...više ne piješ, to treba da ti bude jasno - istakla je Anita.

- Ne možeš da mi zabraniš - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne piješ više. Ne pijemo ni ti, ni ja. Ne znaš da se ponašaš kada se napiješ - kazala je Anita.

- Zašto? Šta sam uradio?! - upitao je Luka.

- Rekla sam ti, jednostavno mi se ne dopada kada se napiješ - rekla je Anita.

- Ako ti smeta, idi spavaj - rekao je Luka.

- Nije mi jasno da imaš mene, tvoju devojku, a govoriš sa Asminom ''samo za dve devojke pesma''. Ako ste naručili za Maju i mene, onda kažeš, jer sam ti ja devojka, nisam nebitna. Sve u svemu, ne dopada mi se to što si popio. Ne obraćaš pažnju kad popiješ više - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

