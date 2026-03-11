NE MOŽE DA STEGNE LANAC: Anita pokušala da uspostavi kontrolu nad Lukom, on joj stavio do znanja da to neće ostvariti! (VIDEO)

Ne ide joj od ruke!
Anita Stanojlović zameriola je Luki Vujoviću jer je popio više pića nego što ona smatra primerenim.
- Neću da se svađam. Kad se otrezniš, onda ćemo da pričamo - rekla je Anita.
- Da li sam nešto loše uradio? - upitao je Luka.
- Nebitno...više ne piješ, to treba da ti bude jasno - istakla je Anita.
- Ne možeš da mi zabraniš - rekao je Luka.
- Ne piješ više. Ne pijemo ni ti, ni ja. Ne znaš da se ponašaš kada se napiješ - kazala je Anita.
- Zašto? Šta sam uradio?! - upitao je Luka.
- Rekla sam ti, jednostavno mi se ne dopada kada se napiješ - rekla je Anita.
- Ako ti smeta, idi spavaj - rekao je Luka.
- Nije mi jasno da imaš mene, tvoju devojku, a govoriš sa Asminom ''samo za dve devojke pesma''. Ako ste naručili za Maju i mene, onda kažeš, jer sam ti ja devojka, nisam nebitna. Sve u svemu, ne dopada mi se to što si popio. Ne obraćaš pažnju kad popiješ više - rekla je Anita.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: S.Z.