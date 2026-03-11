AKTUELNO

Zadruga

Au, kakva borba! Muškarci pokazali kako se snalaze u kuhinji, samo jedan može da odnese pobedu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dali svoj maksimum!

Na imanju u Šimanovcima nastavila se muška borba u mućenju jaja, a voditeljka Ivana Šopić pozvala je Nenada Macanovića Bebicu, Anđela Rankovića i Milana Stojičkovića da odmere snage.

Bebica je odmah na početku imao poteškoće jer je zadatak da se mute samo belanca, a njemu su u činiju upala i žumanca. U ovoj trojci pobedu je odneo Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

Za sam kraj ostali su Marko Janjušević Janjuš i Bora Santana. Oni su dali sve od sebe da izdominiraju, a pobedu je odneo

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

