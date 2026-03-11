ŽELIŠ DA ME NAPRAVIŠ KRIVIM: Vanja optužila Ivana da ju je srozao raskidom, on pokušao da se opere! (VIDEO)

Vanja Prodanović razgovarala je sa Ivanom Marinkovićem o njihovom odnosu.

- Razluika između odnosa sa tobom i sa Filipom je što sam mislila da će ovo sa tobom trajati. Za njega sam se samo nadala - rekla je Vanja.

- Još gore jer si od onakvog odnosa mislila da će da potraje. Želiš mene da napraviš krivim - rekao je Ivan.

- Osetila sam se poniženom onda kada si ustao za crnim stolom i rekao si da su problem u našem odnosu nešto nije problem - rekla je Vanja.

Autor: S.Z.