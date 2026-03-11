PREVIŠE JE FINA ZA MENE: Ivan izgubio kompas, šokirao učesnike razlogom za raskid sa Vanjom, ona sramno pokušala da ga opravda: NIJE ME ISKORISTIO! (VIDEO)

Šok!

Naredni gosti voditeljskog para Bore Santane i Filipa Đukića u emisiji ''Radio Amnezija' bili su Vanja Prodanović i Ivan Marinković, koji su progovorili o svom raskidu.

- Ko je koga ostavio, Ivan tebe, ili ti njega? - upitao je Bora.

- On mene. Osećam se kao da sam srednjoškolka koju je ostavio momak, nakon nekoliko dana veze - rekla je Vanja.

- Zašto misliš da te je iskoristio? - upitao je Filip.

- Ne mislim da me je iskoristio. Nije on to uradio, daleko od toga. Šokiralo me je samo njegovo izlaganje za crnim stolom. Nije bio fer. Nije mi ni indirektno rekao da mu nešto smeta lično. Imala sam totalno drugačije mišljenje o našem odnosu - kazala je Vanja.

- Da li si je smatrao za ozbiljno, ili si ušao sa Vanjom u odnos, čisto da bi sa nekim pokušao da budeš? - upitao je Bora.

- Samo da dodam, najviše mi smeta jer je za crnim stolom rekao da mu smeta moja energija. Mogao je to da kaže kad smo bili sami - kazala je Vanja.

- Vanja je bila u pravu, kao i učesnici koji su govorili da mi je zafalilo malo drame, malo nečega. Ja sam pored toga bio svestan da sa njene strane ima nečega, bila mi je simpatična. Očekivao sam da će biti nešto više od ovoga. Dešavalo mi se i ranije da kada primetim nečije mane, da me to udaljava od osobe. Ja juče nisam raskinuo sa njom, imao sam želju da u hodu popravimo neke njene mane, ali je ona rešila da me ostavi. Vanja je za moj ukus previše fina - rekao je Ivan.

- Meni ovde Vanja deluje uplašeno da prizna da kaže šta ima, kako je Ivan ne bi osudio - dodala je Jovana.

Autor: S.Z.