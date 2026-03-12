Više ne zna gde udara! Anđelo postavio Kačavendu na svoje mesto, ona počela da preti tužbama, a evo i zbog čega! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Milenu Kačavendu.

Nema sada patetike. Kad si ti vređala i slala po nekim šumama to ti je bilo normalno, e sad vadi dokaze i pravdaj.

- Ja odavde ne mogu da vadim dokaze. Ja se zbog njegovih reči nisam uzrujala. Mene zabole uvo za patetiku. Da mi je neko drugi rekao verovatno bi me manje dotakao. Meni nisu bili u glavi po*no snimci, nego portali i Kačavenda pedofil. Meni su ti isti govorili da će da mi zapale kuću i dignu auto u vazduh, ja sam uvek brutalno odgovarala - rekla je Milena.

- Ti si napadala sve da vade dokaze. Što ovako nisi komentarisala tri godine? Slala si ljude u šume i oduzimala stanove. Jesi li razmišljala o portalima kad si druge blatila? - ubacio se Anđelo.

- Ja o tebi pričam jer si ti taj. Ko god me vređao dobio je kontru. D*vaj bre k*rac! - rekla je Milena.

- Naše porodice nema pravo da boli, a samo tvoje ima. Neki imaju po pet godina decu - rekao je Anđelo.

- Sve sam ovde čula, ali ovo nisam očekivala. Ja nisam patetičar i ja nisam žrstva, kako sam se osećala tako sam i radila. Ja stojim iza toga da je sve notorna laž. Ajde j*bač dece sedi dole - rekla je Milena.

- Tužba! - rekao je Anđelo.

- I ti ćeš dobiti tužbu jer si tri puta prećutao za kad je ona rekla: "J*baće ti Anđelo Lazara". On je sedeo kao p*čka da se ne meša u sukobe - rekla je Milena.

- Smešna si draga Milena. Sejala si zlo i loše - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić