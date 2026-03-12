AKTUELNO

Zadruga

Sama sebi je iskopala sve jame! Kačavenda bezuspešno pokušava da zaštiti svoje dostojanstvo, Bebica dolio ulje na vatru: Nemaš argumente! (VIDEO)

Raskrinkavanje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Milenu Kačavendu.

Čemu potreba da svaki dan pričaš sa Asminom po četiri sata na video poziv pre ulaska u Elitu ako nisi htela nešto više od njega, osim dogovora za vaše učešće?! Milena, to ne rade ni ljudi koji su u vezi, a kamoli ljudi koji se površno poznaju ?

- Po četiri sata svaki dan nismo pričali, ali smo se čuli jedno 15 ili 20 dana, ne vidim tu ništa loše. Što se mene tiče, on meni nije trebao za moje učešće da bih bila u temu, nije on mene pozvao. Ja sam u našem druženju od početka pa do onog petka bila iskrena, nisam skupljala informacije - rekla je Kačavenda.

- Meni je prijala naša priča. Što je najgore ona je rekla Bebici da sam ja za njom odlepio. Ja tvrdim da je ona bila u mene zaljubljena. Sara Stojanović je Milena Kačavenda ali u baba formatu. Zbog čega si poslala Vanju u izolaciju? Vanja je znala da ona ima prema tebi neke emocije, pa je htela da vidi da li je zaljubljena ili ne - rekao je Asmin.

- Za 25 meseci sam se ovde zaljubila 40 puta - rekla je Milena,

- Ona je svima okrenula leđa zbog Janjuša - rekao je Asmin.

- Zaljubljena sam u 20 muškaraca - rekla je Milena.

- Poznavajući nju može postojati cilj da gaze mene - rekla je Aneli.

- Nas dve smo otišle na piće, pa smo otišle dalje i ona je pitala da pozovemo Asmina. Pričalo se o svemu i svačemu, ali s*ksualne konotacije nisu bile - rekla je Vanja.

- Sada mogu da kažu i da si se muvala sa njim - rekla je Aneli.

- Nismo imali ništa s*ksualno - rekao je Asmin.

- Milena spinuje priču. Tebi je kao kec na deset palo da gazite Aneli, ali je poenta što ona negira. Oni su sad u mat poziciji jer to nije dobra stvar. Sama reč kaže interes i to je loša stvar - rekla je Matora.

- On je potvrdio ono što je već govoreno. Za Situ i automobile, za ono što je ona tražila - rekla je Milena.

- Nama Asmin nije pokazao dokaze. Ušla si sa Asminom koji ti je drug, a nisi htela da pružiš ruku ljudima i sama sebi si sve jame iskopala. Sada si u situaciji sa Asminom i pričala si da si videla odkaze za njegovu priču koje mi nismo videli, pa i sad on priča da ima dokaze koje nismo videli, je l' trebamo da mu verujemo? - rekla je Matora.

- Ne zaboravite da je u tom razgovori koji sam imao sa njom rekla da se večeras viđa sa Bebicom - rekao je Ivan.

- Kad sam pričao da je Kačavenda non stop pričala sa Asminom, svalki razgovor je Aneli bila tema kako je ona meni prenosila - rekao je Bebica.

- Nije bila toliko tema Aneli koliko je bila Sita - rekla je Kačavenda.

- Ja sam situaciju za auto znao zbog Dada, ja sam ti pokazao poruke u Narod pita. Kačavenda ovde nema nijedan argument - rekao je Bebica.

- Izvadićemo sve od krvne grupe sve kad izađemo odavde pa sve do dana današnjeg - rekla je Milena.

- Je l' izašlo nešto za Anu Ćurčić? - pitao je Bebica.

- Ja se Anom ne bavim - rekla je Milena.

- Kakav je dokaz da ne postoje snimci? Ako nešto ne postoji nemaju ni snimci, a ti pričaš da ćeš dokazati - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

