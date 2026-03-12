Prekršiće obećanje?! Anita i Luka se jedva suzdržavaju, sve vreme na korak do vrele akcije (VIDEO)

Hit!

U večerašnjoj emisiji "Pitanja gledalaca", nakon što su dobili ponovo osude zbog sve žešćih vrelih akcija koje imaju u prethodnih nekoliko dana, Anita Stanojlović je u više navrata ponovila da ona i Luka Vujović više uopšte neće imati se*s, kako se ovakve situacije u emisijama ne bi ponavljale.

Njih dvoje su, naime, jutros nakon završetka emisije obavili sve šta su imali, a potom su legli da spavaju. No, međutim, da ne mogu da se suzdrže, govori u prilog to da su odmah počeli da se ljube i razmenjuju nežnosti, a da li će do vrele akcije doći, ostaje nam da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić