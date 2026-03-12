Ponižavajuće: Maja samo što je zamolila Uroša za izvinjenje, on je proziva još jače! (VIDEO)

Drama!

Maja Marinković želela je da dobije izvinjenje od Uroša Stanića kako bi mogli da nastave da se druže, ali on to nije uradio nego je počeo još jače da je proziva.

- Šta imaš problem da se izviniš? - pitala je Maja.

- Nisam ja kriv što moje reči pogađaju u centar i što moje reči bole. Dosadno ti je sa Dačom poltronom, fali Uroš - govorio je on.

- Vidiš ko je g*vno - dodala je Maja.

- Sa mnom je bila viralna i grmela je, a sad mora da prosipa pastu da bi bila zanimljiva. Malo joj je falilo da se smuva sa njim. Treba da se produži izolacija još dve nedelje i smuvaće se sa njim na keca... Koprca se - govorio je Uroš.

Autor: A. Nikolić