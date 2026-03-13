IMAM STRAH: Mina priznala da je zamerila Viktoru jednu stvar, on otkrio šta joj najviše smeta, pa progovorili o tome što ga porede sa Mensurom (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a nakon snimka na kojem Viktor Gagić govori MIni da ne želi da bude sa njom, da ga pusti na Miru, voditeljka je dala reč Viktoru.

- Malo sam joj zamerio jer sam je budio više puta, a ona je to shvatila da je ja budim zbog alkohola i to je meni zasmetalo - rekao je Vitkor.

- Ja sam htela da se on soliradiše sa mnom, kada ja više ne pijem, i onda sam mu to rekla, a on je shvatio da ga napadam da je alkoholičar. Moram da kažem da ja imam problem, jer ja stalno mislim da će nešto biti loše, ali nije tako - rekla je Mina.

- Desilo se da se mi posvađamo kada popijemo, ali rešili smo sve - dodao je Viktor.

- Oni nemaju perspektivu, oni se svađaju oko glupih stvari, pa setimo se šta je Anita rekla, a oni se prave da nema ništa. Viktor ne može da bude Mensur, malo je preglup, i to se vidi, on će proći kao Terza, Mina će da ga odje*e. - rekao je Uroš.

- Ja sam njega nazvala oberfolirantom, ali iskreno oni izgledaju kao objekti za pražnjenje jedno drugom. On mene prozva jer ja nisam htela da imam odnose sa njim, a vrlo je moguće da je sa njom baš zbog toga - rekla je Dušica.

- Men i je sa njim lepo u vezi, i prija mi, a što se tiče poruke njegove sestre, mislim da je to rečeno zbog alkohola, i sukoba naših. Ne bih nikada uporedila Mensura i Viktora, a Viktor je mnogo mirniji i staloženiji od Mensura - dodala je Mina.

Autor: N.B.