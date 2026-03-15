Rafalna paljba Uroša Stanića: Zbog brutalnog unakažavanja Maje i Asmina nastao muk u Beloj kući! (VIDEO)

Nikad suroviji!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras moraju da biraju između Maje Marinković i Asmina Durdžića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Danilu Dači Virijeviću.

- Mislim da si htela da uđeš u vezu sa Filipom i da bi bila u vezi da ste porazgovarali. Ako ne uđeš u vezu sa Asminom pokazaćeš da si najveći folirant jer se tvoja ponašanje ne uklapa sa onim što ti izgovaraš. Darežljiva si, dobra i daješ šakom i kapom. Ne volim jer se foliraš u odnosu sa Anitom i Lukom, a bolje reči šta misliš nego što se foliraš. Lepa si i ne treba da imaš komplekse zbog drugaih devojaka. Asmin je spreman da gazi preko mrtvih da bi došao do cilja, a njegov cilj je Maja. Mi više nikad ne možemo da budemo dobri kao pre i da ti dajem savete. Ja sam te branio, svi kojis bliski sa Aneli znam šta ste radili spolja i znam da ste hteli da gazite Aneli, a sad sedite pored nje jer ste videli da ona ima podršku. Šaljem Asmina - govorio je Dača.

- Mislim da Maji i Asminu popuštaju kočnice. Maji je argument što ne ulazi u vezu Aneli, a ne Stanija koja joj je drugarica, a njegova bivša verenica. Maja je folirant i do kraja će da uđu u emotivni odnos. Asmin je loš čovek, loš prijatelj, loš otac. On nema nijedan dobar postupak, on je svoje dete nazvao kopile. Mogao je da ispadne gospodin i kaže neke stvari, ali ovo je užasno šta on izgovara. Maju sam unakazio i rekao sam ono što jeste. Njoj uglavnom stavljaju, a stava nema. Ona nema mišljenje, nema samopouzdanje i samo ponižava devojke. Videli smo kako ju je Filip izj*bao i šutnuo, a na kraju i poslao u izolaciju. Pokazala je da ne poštuje svog oca jer su Dača i Terza rekli najstrašnije uvrede. Dva puta je pokušala da me namesti. Ljude gleda kao igračke, loš je čovek, loš partner. Sve što je pričala za Cara je pogazila jer je tražila lemure. Nominujem Asmina - rekao je Uroš.

Autor: A. Nikolić