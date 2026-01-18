Rafalna paljba: Aneli razvezala jezik i brutalno unakazila Uroša Stanića, on nije ostao imun na žestoke prozivke! (VIDEO)

Žestoko na startu!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić kako bi nominovala Uroša Stanića i Boru Santanu.

- Što se tiče ove jeftine prostitutke, šta da kažem o njemu sem da je ološ i jako zlobna osoba. Svima je zabio nož u leđa, a o meni si izneo ozbiljne bljuvotine iako sam te vozila, hranila i spavala s tobom. Upoznao si neke ljude, a posle si lagao priče o meni i Mitketu. Kada god sam trebala da uđem s nekim u vezu, nisi podržavao i gazio si me. Izgleda kao da ne želi da ja imam ovde vezu i budem u nekoj priči, ima neku sujetu prema meni. Imala sam tvoje slike dok si go, a ja to nikad nisam objavila i zloupotrebila - rekla je Aneli, ali je Uroš prekinuo:

- Meni jedna k*rvetina neće moralisati. Svakog svog prijatelja si izdala i strpala u zatvor - rekao je Uroš.

- Ti si mnogo zločest, zato i živiš takav život kakav živiš. Nemaš gde da živiš, otac te se odrekao. Ja sam njega odvela u najelitniji lokal u Sarajevu i zove se: ''Bosna''. Odvela sam ga tamo, a on je obukao dekolte i naravno izbacivač je rekao da ne može da uđe. Napravio mi je haos tamo između nekih ljudi koji nisu bezveze, počeo je da im preti televizijom i novinama. Smrdi u tom kombinezonu, žena nikad nećeš biti - rekla je Aneli, pa se osvrnula na Boru:

- Budeš mi jako smešan u nekim momentima, ali neke stvari ne trebaš sebi da dozvoljavaš. Mislim da te muči spolja to što ti je napravljeno, ali sutra možeš da imaš neku bolju ženu. Smatram da tebi treba samopouzdanja i da te to najviše koči u životu, budi svesran jo si i šta si. Naravno da ostavljam Boru, a šaljem ovu jeftinu prostitutku - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić