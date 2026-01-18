AKTUELNO

Zadruga

Rafalna paljba: Aneli razvezala jezik i brutalno unakazila Uroša Stanića, on nije ostao imun na žestoke prozivke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko na startu!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić kako bi nominovala Uroša Stanića i Boru Santanu.

pročitajte još

OVAKO ĆE BITI SVE DOK JE ANELI TAMO! Tamara o ljubavnom brodolomu Anite i Luke: Ona mora da se dovede u red!

- Što se tiče ove jeftine prostitutke, šta da kažem o njemu sem da je ološ i jako zlobna osoba. Svima je zabio nož u leđa, a o meni si izneo ozbiljne bljuvotine iako sam te vozila, hranila i spavala s tobom. Upoznao si neke ljude, a posle si lagao priče o meni i Mitketu. Kada god sam trebala da uđem s nekim u vezu, nisi podržavao i gazio si me. Izgleda kao da ne želi da ja imam ovde vezu i budem u nekoj priči, ima neku sujetu prema meni. Imala sam tvoje slike dok si go, a ja to nikad nisam objavila i zloupotrebila - rekla je Aneli, ali je Uroš prekinuo:

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni jedna k*rvetina neće moralisati. Svakog svog prijatelja si izdala i strpala u zatvor - rekao je Uroš.

pročitajte još

JOŠ UVEK ME VOLE: Aneli Ahmić iskazala uverenje da je Asmin i Luka nisu preboleli, Durdžić odmah rešio da joj odgovori! (VIDEO)

- Ti si mnogo zločest, zato i živiš takav život kakav živiš. Nemaš gde da živiš, otac te se odrekao. Ja sam njega odvela u najelitniji lokal u Sarajevu i zove se: ''Bosna''. Odvela sam ga tamo, a on je obukao dekolte i naravno izbacivač je rekao da ne može da uđe. Napravio mi je haos tamo između nekih ljudi koji nisu bezveze, počeo je da im preti televizijom i novinama. Smrdi u tom kombinezonu, žena nikad nećeš biti - rekla je Aneli, pa se osvrnula na Boru:

Foto: TV Pink Printscreen

- Budeš mi jako smešan u nekim momentima, ali neke stvari ne trebaš sebi da dozvoljavaš. Mislim da te muči spolja to što ti je napravljeno, ali sutra možeš da imaš neku bolju ženu. Smatram da tebi treba samopouzdanja i da te to najviše koči u životu, budi svesran jo si i šta si. Naravno da ostavljam Boru, a šaljem ovu jeftinu prostitutku - rekla je Aneli.

pročitajte još

JEDNA IMA VAŠKE, DRUGA SMRDI NA PILIĆE: Bora zapenio na Anastasiju i Vanju, totalni RUSVAJ u Beloj kući! (VIDEO)

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Proradila Gastozova žestoka vređalica: Nije ostao imun na provokacije Uroša Stanića, pale teške prozivke! (VIDEO)

Zadruga

Rafalna paljba Uroša Stanića: Argumentima unakazio Gastoza, Dačo pokazao zube Mileni Kačavendi! (VIDEO)

Zadruga

Koliko njegov želudac može da podnese? Maji pukao film, razvezala jezik i unakazila Luku i Aneli zbog foliraže! (VIDEO)

Zadruga

Rafalna paljba: Kačavenda kao nikad oplela po Ani Ćurčić i Zorici, a onda urnisala i Milicu Veličković! (VIDEO)

Zadruga

'MRŠ, MAMU TI...' Uroš Rajačić ispalio brutalne prozivke na račun majke Uroša Stanića, on poludeo, pa reagovalo i obezbeđenje! (VIDEO)

Zadruga

RAFALNA PALJA UROŠA STANIĆA: Mnogima ne bi bilo dobro da su čuli ove žestoke prozivke! (VIDEO)