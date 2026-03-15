Haos u Beloj kući: Vanjina nominacija izazvala lom, Maja puca po šavovima! (VIDEO)

Drama u Eliti!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras moraju da biraju između Maje Marinković i Asmina Durdžića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Vanji Prodanović.

- Maja ti se dopala, ali ne jer ti se sviđaju njene karakterne osobine, nego te lože devojke koje imaju pažnju i javna su ličnost, pa tako nadomestiš svoje komplekse jer ti vapiš za pažnjom. Ti si se probližio njoj jer te loži da budeš u centru pažnje. Svako ko kaže da si se dobro snašao je smešan jer si tupav, nego su ti okolnosti išle po loju. Ja nisam čula da ti imaš dobre argumente, samo pozivanje na dokaze. Ti nisi inteligentan. Pet dana ti je trebalo da pogaziš svoje stavove i stojim iza mišljenja o tebi koje sam promenila i zato me ponižavaš. Majo, ne vređa me kad kažeš da sam beton liga jer neki se od nas ovde nismo snašli. Meni bude žao vas, a kad mi to kažete najradije bih vas zagrlila- Prva asocijacija na tebe Majo su mi nesigurnost i kompleksi, želiš da budeš u centru pažnje. Mislim da ti je Asmin rijaliti i da ti treba bustovanje ega - govorila je Vanja.

- Ma nemojte da mi se obraćate. Nisam ja glupa da ovo ne osetim- Ti si meni nebitna, a ja sam iznervirana jer su oni foliranti. Ja sam njima kriva što ona ne mogu da se snađu u rijalitiju, pa moraju da rade sve i svašta - besnela je Maja.

- Šaljem Asmina - rekla je Vanja Prodanović.

- Majo, naveo sam te danas za licemernu jer mislim da si lažno ljubazna- Drugi treba da govore o tebi, na šta bi ličilo da sam sebe hvalim? To nije dobra strana. Delima ne pokazuješ to. Ti si meni prošli put zamerila jer sam ostavio Aneli, ako si mi zamerljivo rekla u diskoteci - pričao je Miki Dudić.

- Što se tiče Marije u odličnim smo odnosima i sve što sam joj rekao mislim da sam bio u pravu. To što radiš sa Asminom je tvoja lična stvar, nisi mlada, nisi blesava. Asmin i ja smo korektni od prvog dana. Ja mu zameram ovo što ga Maja ponižava jer ako ima stav za sve mora da ide i za to. Ostavljam Mariju - rekao je Sale Luks.

Autor: A. Nikolić