Zvučiš ljubomorno: Kačavenda pokušala da obrne sukob sa Janjušem u svoju korist, Anđelo je vratio na fabrička (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Milenu Kačavendu.

Da li si gurala Vanju Anđelu, a uživala si sa Anđelom u izolaciji, a zaljubljena si u Janjuša, ajde pojasni.

- Moja i Anđelova izolacija je bila normalna, nisi bili nikakvi komentari. Izolacija sa Anđelom nema ništa sa ovim. Vanja je znala da mene boli k*rac za Anđela - rekla je Milena.

- Bila je priča ovde kako su oni lep par i kako bi trebali da uđu u taj odnos. Dok je to govorila Milena se njušila sa Anđelom, grlila sa Anđelom... Da nije nestao taj punjač vi bi se i dalje dopisivali. Za svo to vreme ona pati za Janjušem, a Janjuš ta tri meseca ne radi ništa - rekao je Janjuš.

- Zvučiš ljubomorno - rekla je Milena.

- Davala si tajne signale dok se muvala sa Anđelom. Tebi ne odgovara kad neko kaže istinu i može sa tobom rečima da ide. Pošto si ti tri godine gazila, tebe niko ne gazi samo ti se govore činjenice. Nek ti Anđelo ispriča kako si se sa njim ponašala. Nemaš nijedan argument kojim bi mogla da me demantuješ - rekao je Janjuš.

- On se očekivano vraća na sedmicu. Pokušava da laže da ne postoji klip gde je on meni to rekao. Prvi klip koji je izašao gde Aneli mene pljuje jeste bilo za kupaći. On pokupava da obrne da sam ja sve lažno radila. Zvučiš jako ljubomorno. Trebao si da kažeš da ti smeta - rekla je Milena.

- Ja sam ti rekao da gledaoci sve gledaju. Nisi bio u izolaciji da vidiš ono što su gledaoci videli. Da si tada bila drugarica Vanji ne bi ništa spominjala. Zorica je poslala jer je videla zagrljaje u garderoberu - rekoa je Anđelo.

- Kako ona laže bez pardona, kako slaže ona u sekundi - rekla je Jakšićka.

- Kakva si drugarica bila tada Vanji koja te molila da je pošalješ sa mnom u izolaciju, a imala si odnos sa mnom kakav si imala? - govorio je Anđelo.

