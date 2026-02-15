Ti si borbena i fatalna žena: Bora upuštio podršku Aneli, Dača je odmah vratio na fabrička (VIDEO)

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Dači Virijeviću.

- Asminu zameram što se druži sa Lukom. On mora da zna da on njemu nije dobro mislio kad se udruživao sa Aneli i Stiom. Ovaj čovek tebe mrzi i nije na tvojoj strani. Voliš da se baviš belim lažima koje idu tebi u korist. Ti si dozvolila da se dete igra u sobi gde su narkotici - rekao je Dača.

- Ne može tako da priča - skočio je Luka.

- To ste sinoć pričali! Čoveka kog si primila u stan, dozvolila si da njegoiva majka čuva tvoje dete. Verila si se za ovog dečka i sad iznosite najgore stvari. Ostaviću Asmina - rekao je Dačo.

-Dosta puta sam rekla da smatram da je jako loš čovek. Pokazao je da je ljubomoran na Janjuša, ali i na Anđela. Na dosta muškaraca u kući je ljubomoran. Aneli se dosta izblamirala ove sezone. Ušli ste kao roditelji i pokazali ste da vam to nije bitno. Poslaću Asmina - rekla je Teodora.

- Ja Aneli gotivim, ona je borbena žena i fatalna. Nema žurke bez tebe! Jedna si od retkih koja ovde stala uz mene kad sam imao probleme. Spusti loptu, bilo bi lakše i tebi i njemu da vidite dete za rođendan. Asminu mogu malo da zamerim što se tiče Uroša jer ste hteli mene malo da sprdate - rekao je Bora.

