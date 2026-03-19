Za tri godine videla je Noru 16 dana! Maja i Asmin udružili snage da unakaze Aneli, brutalno udarili na njeno majčinstvo (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Nerija Ružanjija.

Kako ne umeš malo da se potrudiš oko Hane?

- Ja sam malo hladan, ne iskazujem ljubav kako bi baš trebalo - rekao je Nerio.

- Meni su svađe sa njim krenule pre deste dana - rekla je Hana.

- To je sve zbog alkohola - rekao je Asmin.

- Puklo je u pušionici kad sam rekao pogrešnu šalu u pogrešnom momentu - rekao je Nerio.

- Krenulo je od te tablete. On je postao hladniji i meni je to počelo smetati. Da on nije rekao tu šalu ja bih bila top - reka je Hana.

Majo, kažeš da je jadna Nora koja nije sa majkom tri godine, zašto to ne kažeš Aniti?

- Ona je meni prva rekla da je mene mama ostavila. Aneli jeste za mene loša majka. Za mene dobra majka ne može tati da kaže da ne može da vidi Noru. Dete mora da ima i oca i majku jer dete ne pravi samo jedan osoba. Anita je odlična majka. Pauzirala je godinu dana. Ne može da se komentariše Lukin i Anitin s*ks, kad je i ona imala s*ks. I Aneli i Luka su imali takav s*ks. Ako neko zarad tri godine u rijalitiju pokaže da je reklama za anitibebi pilule, za mene to nije dobra majka. Anita ima 23, a ona 38 godina - rekla je Maja.

- Koliko mrziš Noru! Nabijala je Filipu na nos njegovu ćerkicu i ne čudi me što je meni tako rekla. Deca koja su bila nesrećna u životu to komentarišu tako - rerkla je Aneli.

- Vidimo po Neriovom primeru šta mu je majka zlo i monstrum priredila. Oni mrze decu! Kad je rekla da će da raspara Hanu od usta do vagine je jezivo. Oni su jako bolesna porodica. Ja svu decu ovog sveta jako volim i jako sam osetljiva. Kad budem bila majka svom detetu neću nikad ovakve stvari priređivati. Ti ne znaš navike svog deteta - rekla je Maja.

- Da li jedna dobra majka za tri godine vidi dete 16 dana? I nju je ostavila Grofica da bi išla u Split. Deca su bila sam i bez struje. Gde ti je tad bio tata?

Autor: A.Anđić