ANITA BEZ DLAKE NA JEZIKU: Šta si ti radila Luki iza leđa dok ste bili zajedno, DOPISIVALA si se sa Janjušem? (VIDEO)

Nisu krile koliko jedna drugu ne podnose.

Tokom turbulentne emisije 'pitanje gledalaca' sa Dušicom Jakovljević došlo je do još jedne verbalne svađe, ovaj put između Aneli i Anite.

- Ženo draga i ti se pališ na Uroša šta te briga - pročitala je voditeljka pitanje.

- Odavno sam prestala da se palim na Uroša, taj dan sam bila nervzna bila sam u pms-u i tada se saznalo i za trudnoću. Hteo je da pokvari plan koji smo imali - odgovorila je Aneli.

- Anita kažeš da Aneli izigrava žrtvu zbog tvoje trudbnoće - pitala ju je Dušica.

- Trebala je mnogo ranije da kaže da joj je neprijatno da nas gleda. Njoj je bilo teško što ju je Stanija odvojila od Asmina, a sada ona hoće da odvoji dete od roditelja - odgovorila je Anita.

- Treba da plače, očigledno je srećan sa njom. Samo sam mu rekla da mi je sutradan bila knedla u grlu, više toga nema. Ne zam što me ova žena vređa i naziva k*rvom ali oprošteno joj je jer je trudnica. Videlo se da Luka nije bio svetac u našem odnosu - nastavila je Aneli.

- Podsetimo šta je ona radila Luki iza leđa dok su bili zajedno, dopisivala se sa Janjušem - dobacila je Anita.

Autor: T. Mladenović