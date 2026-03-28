HAOS KOJI SE NE SMIRUJE! Vanja i Janjuš udružili snage i urotili se protiv Kačavende: Žena je luda (VIDEO)

Ponovo na ivici suza?

Tokom emsije 'Pitanja novinara' pojedina pitanja otvorila su potpuno novu dimenziju priče kada je Joca novinar postavio pitanje Janjušu u vezi Milene Kačavende.

- Krenuću od toga što si ozvaničio vezu sa Vanjom - započeo je novinar.

- Nama je lepo, fenomenalno nam je. Osećam se lepo i kad bi dao Bog da ovo potraje. Oduševila me mirnoćom, bez nervoze. Kupila je moje srce. Ovakav odnos volim i želeo sam - započeo je Janjuš.

- Što Kačavenda, Maja, Aneli i dosta ukućana da je to između vas dvoje nema emocija - nastavio je sa pitanjem novinar.

- Ako vidiš da nešto ne valja ne zanima te ta priča, 'Milku' baš ta tema interesuje. Druge nisu skakale koliko je 'Milka' skala juče. Ništa me više ne dotiče. Ja ovo ne bih menjao - rekao je Janjuš.

- Maja kaže da je ovo sve inat Kačavendi - dodao je novinar.

- Mene ta žena interesuje ne zanima me ni u jednom obliku, Ne teram nikome inate. Lepo mi je sa ovom devojkom - odgovorio je Janjuš.

- Vanja tvrdi da je Kačavenda izgorela - nastavio je novinar.

- Pa jeste, ona je maštala i planirtala da šetamo po imanju i da se držimon za ručicu. Smatraju još pojedini meni bližnji da je izgorela. Treba da se bavi svojim budućim životom - objasnio je Janjuš.

- Jel istina ovo Kalavenda oko ovih očekivanja - nadovezao se novinar.

- On misli tako, a ja ne. Ne sećam se da sam se tako bilo gde izjaššnjavala. Nije istina, što se mene lično tiče on je stavio pečat na sve - isprilala je Milena.

- Zašto si iskoristio za Kačavendu izraz da je laka žena - upitao ga je novinar.

- Zbog komunikacije sa drugim muškarcima tako mi je delovalo. Za dan sam je osvojio - jasno je rekao janjuš.

- To nije istina - rekla je Kačavenda.

- Da li tu postoji nešto dublje kada tako skačeš - nastavio je novinar.

- Iritira me, ti si jedina osoba koja me iritira - nervozno je odbrusio Janjuš.

- Kačavenda jel misliš da je ovo neka emocija - upitao ju je novinar.

- Apsolutno me ne intersuje, on me kao čovek ne zanima. On je nula od čoveka - besno je rekla Kačavenda.

- Malo pre si spomenula Anđela da je on to sve znao, šta je onda tu sporno - pitao je novinar.

- Nisam znao da joj je Anđelo slao poruke. Znao sam samo da joj je poslao zahtev. Nisam znao da je hteo Anđelo da je g*zi uz gelender i da joj je slao polni organ - izneo je Janjuš.

- Žena je totalno luda, ne šalim se - dodao je Anđelo.

- Sad će da se zaplače - dodao je Janjuš.

- Bolje ćuti - dobacila je Kačavenda.

- Vanja, hajde da krenemo od toga da je Kačavenda doslovno izgorela - ponovio je novinar.

- Ja sam joj problem. Sve što je uradila, sama je uradila. Vidimo klipove gde mene konstantno vređa. Vređa je moj odnos sa Janjušem. I dalje verovatno gaji neke emocije prema njemu. Ona i ja smo završile svaki odnos kada je ona mene izdala. ne verujem da je očekivala vezu ali je očekivala to držanje za ruku. Janjuš ne može da je smisli organski. On nikada nije imao neku emociju prema njoj - ispričala je Vanja.

- Aneli je prokomentarisala da imate obostrani interes - podstakao je novinar.

- Nemam nikakav interes, a nema ni on. Imaju pravo da pričaju - kratko je rekla Vanja.

- Kako bi ti ovu priču zaokrušila između tebe i Janjuša - pitao je novinar za kraj.

- Kako bude biće. Ostaćemo u korektnim odnosima. Ništa ne planiram unapred - zaključila je Vanja.

- Zaključiću ti za kraj Joco, imamo dovoljno godina da odlučujemo. Bez ikakvog stresa - završio je Janjuš.

Autor: T. Mladenović