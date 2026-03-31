Očekivao sam da ćeš joj zapušiti usta: Uroš razočaran spuštanjem lopte Stanije i Maje, žestoko ih nagazio! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Urošu Staniću kako bi progovorio o ulasku Stanije Dobrojević.

- Meni je užasno da je Stanija posle mesec dana dozvolila da joj dete pravi čovek koji je ni ne poznaje. Suludo mi je da godinu dana nisu imali odnose, to nije ni bila veza. Mislim da sa Majom spuštaš loptu iz nekih svojih razloga, očekivao sam da ćeš joj zapušiti usta - rekao je Uroš.

- Ja sam njoj bila drugarica, a na njoj je da pokaže da li je drugarica - rekla je Stanija.

- Katastrofa mi je na koji način imaš komunikaciju sa Majom i Aneli koja te najstrašnije blatila u Eliti 8. Mislim da ste ti i Asmin večeras oprali Aneli i da si ti potvrdila celu njenu priču. Očekivao sam da će goreti Balkan, ali ništa nije gorelo. U sledećim danima očekujem žešće jer si ti Stanija Dobrojević - rekao je Uroš.

- Ja kad odem odavde, ti ćeš nastaviti da komentarišeš, a ja ću biti napolju. Ljudi napolju prosuđuju sve, a ja gledam dugoročno, a ne samo momenat - rekla je Stanija.

- Ko te poznaje i ko zna da si namazana, jasna si - rekla je Matora.

- Ti si Stanija jako simpatična osoba, ne govoriš pravo mišljenje, ali sve si kroz redove rekla. Maja, ti si večeras doživela debakl i saterana si u ćošak. Ti si veću reakciju pokazala prema Aneli što je i logično. Asmin je pokazao da mu je nebitno šta radi kad osvaja neku devojku, a tu si ti ispao glup jer si verovatno napolju sve drugare batalio kao i ovde. Meni je smešno da vi niste imali s*ksualni odnos godinu dana i ti si tim priznanjem apsolutno oprala Aneli sa svim što je ona pričala ovde. Imam još dva pitanja za Staniju, rekla si da nemaš potrebe da imaš sukob sa Aneli, a meni je čudno jer je tebi Aneli udarila na brata - rekao je Dača.

- Meni njeno izvini ništa ne znači jer je ona udarila na mog brata, a on čovek ne zna za nju. Ja kad pogrešim, smatram da je snaga da kažeš: ''Pogrešio sam'', ali ja od nje to ne tražim da uradim - rekla je Stanija.

- Meni je moja ćerka na prvom mestu, a ti si je dirala i sutra ćeš ako Bog da i ti biti majka, pa ćeš videti kako boli kad ti neko uvredi moje dete. Ja imam potpuno pravo da kažem o tebi šta želim - rekla je Aneli.

- To govori o tebi i to je to - rekla je Stanija.

- Stanija, meni je Asmin juče rekao: ''Nemoj ja da pričam gde sam upoznao Staniju'' - rekao je Dača.

- Pisao je na svim društvenim mrežama, ali na Whatsapu smo stupili u kontakt - rekao je Alibaba.

- Ja sam uvek bila iskrena sa Asminom i on je morao da pita za Kristijana Golubovića, a ja sam mu objasnila sve i priznala da je bilo nešto što ni kamere nisu zabeležile, a ti si me i za to izdao - rekla je Stanija.

- Ja nisam uradila ništa, a ja kriva što su svi zaljubljeni u mene. Šta da radim da se ub*jem? - upitala je Maja.

Autor: N.Panić