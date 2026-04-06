Nelogična mi je... Stanija šokirana napadima muškaraca na nju, Anđelo dao svoj sud o njenom ulasku (VIDEO)

Iskren!

Na Mićinoj Igri istine sledeće pitanje je Lepi Mića postavio Staniji Dobrojević.

- Ko su za tebe foliranti u Eliti 9, tri ih navedi i zbog čega - pitao je Mića.

- Ne bih rekla foliranti, ali da opet dobijemo situaciju...15 godina kasnije ulazim da rešimo temu Asmin i Aneli, sinoć izlaganje muškarac o meni, šta je ono?! Bez cilja i bez ikakvog motiva, ja opet izazivam sve što izazivam u njima - rekla je Stanija.

- Anđelo, kome više veruješ, Staniji ili Asminu - pitao je Mića.

- Rekao sam da mi je Stanija nelogična u nekim stvarima, u stvarima da je ostajala u vezi sa njim, a da je znala pojedine stvari i kako se on nosi sa celom tom situacijom, vezano za Noru i Aneli - rekao je Anđelo.

- Da li ti misliš da nakon svega ovoga što se izdešavalo do danas, da je Asmin dobar ili loš čovek - pitao je Mića.

- Smatram da ima mnogo loših postupaka, ali ja ga gledam i prema sebi kao osobu koja...Prema meni je korektan, ali ima loše postupke - rekao je Ranković.

- On je izdao ovde sve i jednog prijatelja, a da ne govorim o ženama šta je sve uradio - dodala je Stanija.

- Milena, Dača, svi su gledali korist od Asmina, da budu u priči... - rekao je Anđelo.

Autor: Nikola Žugić