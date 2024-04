BEZ DLAKE NA JEZIKU! Oglasio se Dejan, dao svoj sud o ponašanju Nenada Aleksića Ša: Dobro odglumljeno, nije on uopšte... (VIDEO)

Iskren!

Voditelj emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, Joca novinar, u novom izdanju emisije ugostio je Dejana Milićevića, koji se osvrnuo na situaciju Stanislava Krofaka, Maje Marinković i Nenada Aleksića Ša.

Celo moje poimanje ove "Elite" je da je sve preko leta, pre samog rijalitija, dogovoreno. Kada su ušli, počele su čudne stvari da se dešavaju i sada je: "Snađi se ko kako zna i ume". Glad da se još jedna nedelja produži, da se bude aktuelan u javnosti i da se zapamti po nečemu. Mislim, mnogo malo ima toga da se zaprati po dobrom. Ša jeste ušao u crveno, ali ti imaš puno pravo da glumataš i da se pretvaraš. Najgluplja stvar koju kažu kada ulaze je da će da budu onakvi kakvi jesu. Potpuno se slažem sa svakom rečenicom koju je izgovorio Lakić kada je rekao: "Neću da budem onakav kakav jesam, baš hoću da lažem, glumatam i uradim sve u cilju pobede". To je igra - rekao je Milićević, te je dao svoj sud o Nenadu Aleksiću Ša i njegovom ponašanju:

- Čovek je odlučio da se bavi rijalitijem... Ljudi menjaju svoje profesije. Inače, od strane psihologa je preporučljivo da promeniš malo svoju profesiju, čisto da osvežiš ceo svoj energetski sistem. Ako je rešio da u rijalitiju pravi ovakva spektakla, ovakva kakva pravi, okej, kul. I to dobro radi i savladava to gradivo i ponašaš se kao što se ponaša Lepi Mića, Miljana Kulić i tako dalje... Meni svi ti nervni slomovi deluju profesionalno urađeno, dobro odglumljeno. Mislim da je on veoma pametan, neko ko je ukapirao da će takvim ponašanjem, izučio je razne vrste rijalitija i ukapirao je da je ovaj put, tog nekog Ša. Ša uopšte nije glup i naivan, pametan je i ide ka tome da mazne pare i boli ga uvo za to - dodao je Dejan.

Autor: N. Ž.