Vanja ponizila Maju Marinković! Indirektno je nazvala raspandrkačom, posvađala se, pa se pomirila s Janjušem (VIDEO)

Drama u Odabranima!

Marko Janjušević Janjuš ležao je u krevetu sa Vanjom Živić, te su tako ušli u sukob zbog njihovog odnosa.

- Ti ćeš da mi pričaš tu i da mi govoriš o nekom kuvanju, nisi tiganj u ruke uzela. Šta se prži u tiganju?! Ma daj bre molim te - rekao je Janjuš.

- E, nisam ti ja ove tvoje raspandrkače da pričaš sa mnom tablicu množenja, da pričaš ko daje sir, a ko jaje, je l' ti je jasno - rekla je Vanja.

- Što si došla ovde?! Da ti prođe bivša veza od 12 godina, ovi došli i potrošili pola miliona za dve godine i prodaju ljudima mu*a za bubrege, pih, ma*š - rekao je Janjuš.

- Ne valja ti ni kada se derem, ni kada šapućem - rekla je Vanja.

- Ja sam najrealnija i najnormalnija osoba ovde koja je ikada ušla, vi ste ludaci - rekao je Janjuš.

- Rekao si da sam ja ološ - rekla je Vanja.

- Nisam, rekao sam da su žene ološi...Čast izuzecima - rekao je Janjuš.

- Molim te Bože, molim ti se Bože - rekla je Vanja.

- Šta, da te gledaoci izbace?! Daće Bog. Sve što mi je Tamara napisala je u pravu žena - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić